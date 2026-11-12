사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

'나는솔로 그후 사랑은 계속된다'와 '계약결혼' 출연자 국화가 안경을 착용한 새로운 일상 사진으로 눈길을 끌었다.국화는 최근 자신의 인스타그램에 "안경 쓴 모습이 은근 잘 어울린다고 해주셔서 요즘 부쩍 자주 쓰고 있어요..🙂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 국화는 아이보리색 트위드 소재의 상의에 둥근 테 안경을 착용하고 카메라를 바라보고 있다. 어깨까지 내려오는 갈색 머리를 풍성하게 연출한 국화는 한 손으로 볼을 감싼 채 은은한 미소를 지으며 단아한 매력을 드러냈다. 자연스러운 메이크업과 또렷한 이목구비가 어우러져 청순한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 국화는 카메라를 향해 얼굴을 살짝 돌린 채 셀카를 촬영하고 있다. 반짝이는 실이 섞인 트위드 상의에 작은 귀걸이와 가느다란 목걸이를 매치했으며, 자연스럽게 바깥쪽으로 뻗친 헤어스타일과 동그란 안경이 지적인 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 국화는 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하며 세련된 비주얼을 뽐냈다. 부드럽게 흘러내리는 머리카락이 얼굴선을 감싸고 있으며, 은은한 조명 아래 매끈한 피부와 뚜렷한 눈매가 돋보인다.마지막 사진에서 국화는 턱을 손등에 괴고 옆을 바라보며 차분한 분위기를 연출했다. 자연스럽게 볼륨을 살린 헤어스타일과 안경이 어우러진 가운데, 살짝 다문 입술과 부드러운 옆얼굴이 눈길을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "이뽀용", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "안경 너무 잘어울려요", "풀메는 여성여성 쌩얼은 귀염귀", "안경 안쓰시면 차도녀 같은데 쓰시면 급 귀여워져요" 등의 댓글을 달았다.한편 국화는 최근 KBS Joy·MBCevery1 '계약결혼'에서 가상 부부로 호흡을 맞춘 '나는 솔로' 32기 영수 최정현의 동의 없는 촬영 논란과 관련해 직접 입장을 밝혔다.국화는 자신의 SNS를 통해 당시 예상치 못한 상황에 당황했으며 방송을 통해 카메라 설치 과정과 자신이 알지 못했던 장면을 확인하고 더욱 충격을 받았다고 전했다. 특히 해당 촬영에 동의한 것은 결코 아니었다고 강조하며 응원을 보내준 시청자들에게 감사의 뜻을 밝혔다.국화는 현재 '계약결혼'에 출연 중이며 SNS를 통해 일상과 근황을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr