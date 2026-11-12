사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 고급스러운 가을 스타일링으로 남다른 패션 감각을 뽐냈다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "에트로 🤎집에서 맨날 이렇게 입고 싶다 🤭"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 기은세는 화려한 자수 장식이 돋보이는 브라운 니트에 체크 패턴의 롱스커트를 매치하고 카메라를 바라보고 있다. 허리에는 벨트를 착용해 실루엣을 잡았으며, 짙은 갈색 가방을 두 손으로 들어 올려 클래식한 스타일링을 완성했다. 머리를 높게 묶어 올린 헤어스타일과 작은 귀걸이가 단정하면서도 세련된 분위기를 더했다.이어진 사진에서 기은세는 흰색 침구가 놓인 침대에 앉아 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 한 손을 옆에 놓인 가방에 가볍게 얹고 상체를 비스듬히 기울인 포즈로 자연스러운 매력을 드러냈다. 니트 전면의 입체적인 장식과 소매 끝에 달린 태슬 디테일도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 기은세는 양손을 턱 아래에 모은 귀여운 포즈로 미소를 짓고 있다. 커다란 니트 소매 사이로 얼굴을 살짝 내민 모습이 사랑스러운 분위기를 자아내며 어깨에 걸친 브라운 가방과 체크 스커트가 어우러져 감각적인 패션을 보여준다.마지막 사진에서 기은세는 옆으로 몸을 돌린 채 한 손을 카메라 가까이 내밀어 장난기 넘치는 모습을 선보였다. 자연스럽게 묶어 올린 머리와 귀걸이가 옆모습을 돋보이게 했으며 입체적인 짜임이 살아 있는 니트의 옆면까지 드러나 시선을 모았다.이를 본 팬들은 "너무이쁘당", "와 진짜 너무 예뿌", "너무 예뻐", "우와너무멋있어요 ", "어쩜 배경도예쁘지만 언니가더더예뻐용", "고급스러워요" 등의 댓글을 달았다.앞서 기은세는 글로벌 커머스 서바이벌 프로그램 '엑스 더 리그(X THE LEAGUE)'에서 대한민국 팀 캡틴으로 출연했으며 현재 SNS를 통해 패션과 라이프스타일 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.한편 1983년생으로 43세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다. 기은세는 배우 활동과 함께 SNS 및 패션·라이프스타일 콘텐츠를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr