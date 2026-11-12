배우 이창민이 남지현과 호흡을 맞추고 있다. / 사진=티빙 '내가 떨릴 수 있게'

배우 남지현과 이창민이 호흡을 맞추고 있다. / 사진=티빙 '내가 떨릴 수 있게'

사진=티빙 '내가 떨릴 수 있게'

배우 이창민이 연기 경력 23년 차 남지현과 생애 첫 키스신과 베드신을 소화한 일화를 전했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게'(김예지 감독, 이하 '내떨수')로 얼굴을 비췄던 이창민을 만났다. 이창민은 극 중 공연수(남지현 분)와 1년 연애한 남자친구 최승준 역으로 분했다.이창민은 극 중 남지현의 애인이라는 설정으로 약 세 번의 키스신과 베드신을 찍었다. 해당 장면들은 이창민의 데뷔 후 첫 키스신과 베드신이었다.이창민은 당시에 대해 "촬영하기 전 '진짜 하는 거야?'라는 생각에 긴장을 많이 했었다"라면서도 "지현 선배가 그걸 포착하시곤 '괜찮으니까 준비한 대로 편하게 하라'고 계속 안도의 말을 해주셔서 잘 찍었다"고 고마운 마음을 전했다.남지현의 허벅지에 손을 대는 장면도 있었다. 이창민은 다소 파격적으로 보일 수 있는 장면들에 대해 "대역 없이 직접 소화한 것"이라고 설명했다.이창민은 그 과정에서 남지현의 23년 연기 경력에 놀라기도 했다. 그는 "모든 부분이 능숙했다"며 "저는 아직 경험이 많지 않아 현장에서 주춤할 때가 있는데, 지현 선배는 돌아가는 상황을 빨리 파악한다. 그에 맞춰서 준비하는 시간도 빠르다"라고 회상했다.이어 이창민은 "진짜 능숙한 사람은 티가 안 난다"면서 "버벅이는 것 없이 모든 것들이 순조롭게 이뤄지다 보니까 촬영 흐름이 자연스러웠다"고 덧붙였다. 또 조언받은 과정에서도 "제가 내뱉는 대로 다 잘 받아주셨다"며 "그때도 다시 한번 능숙함을 체감했다"고 강조했다.한편 이창민이 출연한 '내떨수'는 지난 5일 종영했다. 작품은 사랑 없이 안 하는 여자 공연수와 사랑 없이도 잘하는 남자 독고달(김재영 분)이 성인용품 회사에서 함께 일하면서 성장하는 로맨틱 코미디다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr