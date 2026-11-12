같은 tvN인데…시청률 10% 돌파→1%대 출발 '100일의'·'뜨거운', 성적 갈린 이유 [TEN스타필드]

≪이소정의 유노왓≫

그거 아세요?(you know what)

'100일의 거짓말'과 '뜨거운 안녕'은 제작사와 방송사가 같지만, 시청률에서는 극명한 차이를 보였다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말' 출연진이 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=tvN

'뜨거운 안녕' 출연진이 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=tvN

tvN 안방극장에 극명한 온도 차가 감지됐다. 주말극 '100일의 거짓말'이 시청률 10%의 벽을 넘으며 순항 중인 반면, 야심 차게 부활시킨 수목극 '뜨거운 안녕'은 1%대 성적표로 힘겹게 시작했다. 같은 제작사(스튜디오드래곤)와 같은 채널이라는 공통분모를 지녔지만, 출연진 화제성에 작품 체급, 편성 전략에서 비롯된 출발선의 격차가 고스란히 수치로 드러난 모양새다.이달 11일 첫선을 보인 수목드라마 '뜨거운 안녕'은 닐슨코리아 전국 가구 기준 1.7%의 시청률을 기록했다. 5.3%로 힘차게 포문을 열었던 토일드라마 '100일의 거짓말'과 비교하면 첫 방송부터 3배 이상 뒤처진 성적이다.'뜨거운 안녕'은 지난 3월 종영한 '우주를 줄게'(최고 2.0%) 이후 약 8개월 만에 부활한 수목극이지만, 전작의 저조한 성적 흐름을 단번에 뒤집지는 못했다. 반면 '100일의 거짓말'은 매회 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 지난 8일 방송된 10회에서는 자체 최고치인 10.7%를 찍으며 두 자릿수 고지를 밟았다.'100일의 거짓말'이 이처럼 흥행 가도를 달리는 배경에는 막강한 체급과 검증된 흥행 공식이 자리한다. tvN 개국 20주년 특별기획으로 제작된 이 작품은 일제강점기 첩보 로맨스라는 묵직한 서사를 전면에 내세웠다. 오랜만에 시대극으로 돌아온 김유정의 탄탄한 연기력과 상대역 박진영의 시너지, 여기에 '이상한 변호사 우영우', '낭만닥터 김사부' 시리즈를 이끈 유인식 감독의 대중적인 연출력이 맞물리며 중장년층부터 젊은 시청층까지 폭넓게 흡수하는 데 성공했다.이와 달리 '뜨거운 안녕'은 방영 전부터 순탄치 않은 과정을 겪으며 힘겨운 싸움을 예고했다. 일본 드라마 '콩트가 시작된다'가 원작인 이 작품에서는 강훈, 조현철, 김정진이 뭉쳐 10년 차 무명 개그맨 삼인방의 성장기를 그린다. 강훈과 정지현 감독이 '너는 나의 봄', '스물다섯 스물하나', '나의 해리에게'에 이어 네 번째로 의기투합한 작품이기도 하다. 두 사람이 '나의 해리에게'에서 좋은 반응을 얻었던 만큼 이번 재회도 기대를 키웠다.그러나 표류하던 편성이 발목을 잡았다. 업계에 따르면 '뜨거운 안녕'은 지난 8~9월 방영된 강훈 주연의 '최애의 사원'보다 먼저 촬영을 마쳤지만 편성 과정에서 어려움을 겪은 것으로 전해졌다. 당초 유력했던 금토극 대신 수목극으로 자리가 옮겨지면서 작품의 화제성과 동력도 다소 분산됐다.편성 시간대의 부담도 적지 않다. 주말 밤 9시 10분에 방송되는 '100일의 거짓말'과 달리, '뜨거운 안녕'은 평일 심야 10시 50분에 편성됐다. 이미 고정 시청층을 확보한 MBC '라디오스타', ENA '나는 SOLO' 등 인기 예능들과 같은 시간대에 경쟁해야 한다는 점도 불리하게 작용한다.결국 순항 중인 대작과 이제 막 첫발을 뗀 신작 사이에 짙은 간극이 생긴 건 작품의 완성도보다 '스타 파워'와 '편성 시간대'라는 현실적인 조건 때문이다. 톱스타를 앞세운 주말 텐트폴 대작과 달리, 상대적으로 대중적 화제성이 낮은 배우진을 꾸려 평일 심야에 배치된 '뜨거운 안녕'으로서는 불리한 출발선에 설 수밖에 없었다.초반 화제성의 한계를 넘어설 무기는 결국 이야기의 힘이다. 톱스타의 이름값 대신 개성 강한 배우들의 연기 호흡과 청춘들의 진정성 있는 서사가 입소문을 탄다면 반등의 여지는 충분하다. 1.7%로 출발한 '뜨거운 안녕'이 편성과 인지도라는 이중고를 뚫고 본격적인 상승 곡선을 그릴 수 있을지 지켜볼 일이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr