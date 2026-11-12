사진 = 최지우 인스타그램

사진 = 최지우 인스타그램

사진 = 최지우 인스타그램

사진 = 최지우 인스타그램

배우 최지우가 단풍으로 물든 가을 풍경 속에서 청순하고 사랑스러운 근황을 공개했다.최지우는 최근 자신의 인스타그램에 납엽 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최지우는 낙엽이 쌓인 나무 데크 위에 쪼그려 앉아 두 손을 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 짙은 색상의 점퍼와 카키색 팬츠를 매치한 편안한 차림에 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 고개를 살짝 기울인 채 짓는 부드러운 미소가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 최지우는 양손을 주머니에 넣고 서서 노랗게 물든 나뭇잎을 올려다보고 있다. 어깨 아래로 길게 내려오는 머리카락과 넉넉한 실루엣의 캐주얼한 옷차림이 가을 풍경과 어우러져 자연스러운 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 최지우는 단풍이 우거진 산책로에 서서 옆을 돌아보며 환하게 웃고 있다. 입가에 번진 밝은 미소와 편안한 자세가 돋보이며, 어깨에 멘 커다란 브라운 숄더백이 가을 스타일링에 멋을 더했다.마지막 사진에서 최지우는 검은색 선글라스를 착용하고 양팔을 들어 머리 위로 손을 모은 채 장난스러운 포즈를 취했다. 살짝 올라간 입꼬리와 얼굴을 감싸듯 올린 팔이 귀여운 매력을 더하며 특유의 동안 비주얼을 돋보이게 했다.한편 최지우는 2018년 9세 연하의 비연예인 남편과 결혼해 2020년 46세에 얻어 스스로 ‘노산의 아이콘’이라고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr