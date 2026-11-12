배우 김유정이 2년 연속 흥행작을 내놓으며 아역 출신 배우 가운데 독보적인 입지를 다지고 있다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 김유정이 2년 연속 흥행작을 내놓으며 아역 출신 배우 가운데 독보적인 입지를 다지고 있다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 김유정이 2년 연속 흥행작을 내놓으며 아역 출신 배우 가운데 독보적인 입지를 다지고 있다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 김유정이 2년 연속 흥행작을 내놓으며 아역 출신 배우 가운데 독보적인 입지를 다지고 있다. 지난해 '친애하는 X'에서 원톱 주연으로 활약한 데 이어 올해 '100일의 거짓말'로 시청률 10%를 돌파했다. 아역 출신 배우들이 꾸준히 작품 활동하는 가운데 김유정은 연이은 흥행 성과로 독보적인 존재감을 입증하고 있다.tvN 20주년 특별기획 토·일 드라마 '100일의 거짓말'(연출 유인식·김윤진, 극본 류보리)은 독립군이 조선총독부에 밀정을 심었다는 설정을 바탕으로 일제강점기 경성을 배경으로 한 첩보극이다. 김유정은 경성 최고의 소매치기에서 미국행을 조건으로 밀정이 된 이가경 역을 맡았다. 처음에는 자신의 목표를 이루기 위해 임무를 받아들였지만, 독립운동가들과 얽히면서 점차 신념을 갖게 되는 인물이다.김유정은 극 초반부터 위기 상황을 기지로 벗어나는 이가경의 모습을 그려왔다. 후쿠다(김중희 분)의 요청으로 독립군 심문 통역에 나섰을 때는 수감자가 금석중(감우성 분)이라는 사실을 알게 됐다. 고문 현장을 목격한 이가경은 밀정 활동을 포기하려 했지만, 유필립(이무생 분)의 설득 끝에 다시 총독부로 향했다.김태웅(박진영 분)과 함께 금석중의 심문에 참여한 이가경은 후쿠다가 알아듣지 못하는 조선말을 이용해 정보를 전달했다. 금석중이 유소란(김현주 분)의 안부를 짐작할 수 있도록 대화를 이끈 것. 금석중은 "가는 길에 카스테라 하나 사 가라"라는 말을 남겼고, 이가경은 그의 사망 소식과 마지막 당부를 유소란에게 전했다.유소란의 정체가 발각될 위기도 넘겼다. 이가경은 수원 경찰서에서 보낸 비밀 우편에 금석중의 가족사진이 포함됐다는 사실을 알아냈다. 이후 정무총감의 비서 야마다(코우리 유카 분)의 주의를 돌려 서류를 바꿔치기했고, 가족사진만 몰래 꺼내 불태우며 증거를 없앴다.조선총독부 기송관 개통 기념 연회에서는 구국단의 폭탄 작전에 가담했다. 사토 신이치(진선규 분)의 감시를 피하기 위해 유소란의 옷에서 일부러 단추를 떼어낸 뒤 수선을 핑계로 집무실에 들어가 폭탄을 조립했다. 이후 행사장 밖으로 옮겨진 꽃장식에서 폭탄을 꺼내 대형 케이크에 숨겼다.그러나 예상치 못한 상황이 이어지면서 계획에 차질이 생겼다. 김태웅이 총독의 지시로 통역에 나선 데 이어 수상 피습 사건까지 발생한 것. 폭탄 근처에 김태웅만 남게 되자 이가경은 케이크가 실린 트롤리를 향해 몸을 던져 밀어냈다.폭발 사건 이후에도 이가경의 선택은 달라졌다. 미국행 배를 타기 위해 부산으로 향하던 그는 기차 안에서 경찰의 검문을 받았다. 경찰이 어깨 부상과 귀걸이를 확인하는 모습에서 이상을 감지한 이가경은 미국행을 포기하고 희원으로 돌아갔다. 전당포에서 빌린 진주 귀걸이와 침착한 대응으로 김태웅을 비롯한 경찰들의 의심을 피했다.조선의 독립은 자신과 무관하다고 여겼던 이가경은 여러 사건을 겪으며 독립운동가들의 처지를 이해하기 시작했다. 김유정은 생존을 우선하던 인물이 타인을 위해 위험을 감수하는 과정에 변화를 주며 극의 중심을 이끌고 있다.김유정은 2003년 아역 배우로 데뷔해 20년 넘게 연기 활동을 이어왔다. 지난해 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '친애하는 X'에서는 백아진 역을 맡아 기존의 밝고 사랑스러운 이미지와 다른 모습을 선보였다. 이어 올해 '100일의 거짓말'에서는 소매치기 출신 밀정으로 변신하며 장르와 캐릭터의 폭을 넓혔다. 특히 '100일의 거짓말'은 지난 8일 방송된 10회에서 전국 시청률 10.7%를 기록하며 자체 최고 성적을 경신했다. 김유정은 지난해 '친애하는 X'에 이어 또 한 번 주연작으로 주목받으며 흥행 행보를 이어가고 있다.'100일의 거짓말' 11회는 오는 14일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr