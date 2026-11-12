사진=서강준 SNS, 이승현 기자

배우 이창민이 서강준과 호흡을 맞추고 있다. / 사진제공=KBS2 '너 말고 다른 연애'

배우 이창민이 서강준의 실물 외모를 극찬했다. 이창민은 촬영 당시를 떠올리며 솔직한 입담을 뽐냈다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애'(황승기 감독, 이하 '너다연')에서 얼굴을 비췄던 이창민을 만났다. 그는 극 중 훈민제과 구매부에서 업무를 수행하는 정연호 역으로 분했다.정연호는 훈민제과 TF스낵3팀 에이스 남궁호(서강준 분) 대리와 같은 회사에 근무하는 인물로, 극 중 사내 갈등에 관여했다. 드라마 공개를 앞두고 AI라는 이야기가 나올 만큼 화제를 모았던 배우 서강준과 밀접하게 대사를 주고받는 장면들이 주를 이뤘다.이창민은 서강준의 실물에 대해 "와"라는 외마디와 함께 입을 크게 벌렸다. 이창민은 "정말 감탄했다"면서 "리허설할 때 얼굴을 마주 보는데 '정말 잘생기셨구나 큰일 났다 나 어떡하지?'라는 생각밖에 안 들었다"고 회상했다.이창민은 서강준의 빼어난 얼굴을 언급하며 자신의 훈훈한 외모를 '오징어'에 비유하기도 했다. 그는 "어차피 외모로 승부를 볼 생각은 없었다. 보나 마나 오징어일 테니 '내가 해야 할 것만 하자. 비주얼은 신경 쓰지 말고 편하게 하자. 더 내려놓자'고 생각했다"고 당시를 떠올렸다.그러면서 이창민은 "배우로서 주어진 장면을 잘 소화하는 것은 당연하지만, 선배님의 외모가 오히려 대사와 연기에 더욱 집중할 수 있도록 자극제가 됐다"고 덧붙였다.이창민은 서강준에게 배려를 받은 일화도 전했다. 그는 "상대 배우를 잘 만나는 운이 따랐던 것 같다"며 "제가 리허설하는 모습을 재미있게 봐주셨다. 어떻게 연기할 것인지 물어보신 뒤 제가 예시를 보여드리면 '알겠다'고 하시면서 편하게 하라고 말씀해 주셨다. 덕분에 부담 없이 연기할 수 있었다"고 고마움을 전했다.한편 이창민이 출연한 '너다연'은 지난 1일 종영했다. 연애 10년 차 연인 남궁호와 이미도(안은진 분)가 낯선 감정과 맞닥뜨리며 벌어지는 이야기를 그린 현실 공감 리얼 멜로 드라마다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr