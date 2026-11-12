영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

배우 김윤석과 구교환이 영화 '모가디슈' 이후 '폭설'로 5년 만에 다시 만났다. 퇴임을 앞둔 역장과 새로 부임한 역무원으로 호흡을 맞춘 두 사람은 한정된 공간에서 벌어지는 갈등을 통해 팽팽한 긴장감을 선사한다.12일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 언론시사회가 열렸다. 홍의정 감독과 배우 김윤석, 구교환이 참석했다.영화 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 온 후임 현택(구교환) 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마다.김윤석은 평생을 지켜온 설오역에서 마지막 근무를 앞둔 역장 정갑수를 연기한다. 구교환은 갑수의 뒤를 이어 설오역에 부임한 후임 역무원 이현택 역을 맡았다. 두 사람은 외부와 단절된 공간에서 의문의 사건을 마주하며 갈등을 빚는다. 특히 이번 작품은 2021년 영화 '모가디슈' 이후 두 배우의 재회로도 관심을 모았다.홍의정 감독은 두 배우의 호흡을 작품의 강점으로 꼽았다. 그는 "한정된 공간에서 촬영했기 때문에 두 배우의 합이 더 중요했다"고 말했다. 이어 "공간이 제한적이어서 아이디어가 생기면 스토리 안에서 유연하게 반영할 수 있었다"며 "두 배우의 아이디어를 섞어갈 수 있었다는 점이 이 영화의 큰 장점이었다"고 설명했다.김윤석은 자신이 연기한 정갑수를 갈 곳도, 기댈 곳도 없는 인물로 설명했다. 그는 "전세로 들어온 집인데 보증금이 다 소진돼 주인이 나가라고 하는 상황이다. 그런데 정작 갈 곳이 없다"고 말했다. 이어 "앞이 막막한 상태에서 갑수가 가장 잘 아는 것은 설오역의 모든 것뿐"이라고 덧붙였다.그런 갑수에게 자신을 대신할 사람이 나타나자 감정은 더 극단으로 치닫는다. 김윤석은 "자신이 소중하게 여겨온 것들을 그 사람이 가차 없이 버리고 터부시했을 때 느끼는 분노는 극한에서 나오는 감정이라고 생각했다"고 밝혔다.갑수의 감정 폭도 세밀하게 설명했다. 김윤석은 "사람이 쓸모없다고 느끼는 순간 마음이 아주 좁아질 수 있다고 생각한다"고 말했다. 이어 "나이가 들수록 사소한 것에 삐지고, 또 사소한 것에 고마워하기도 하지 않나"라며 "간도 다 빼줄 만큼 좋아하다가 작은 일에 상처받고 등을 돌리는 모습이 갑수의 마지막 몸부림이라고 봤다"고 설명했다.그는 갑수를 마냥 이해받아야 할 인물로 그리지는 않았다고 했다. 김윤석은 "좋은 면만 있는 게 아니라 온갖 추한 감정도 드러내고, 힘들었던 기억만 끄집어내는 사람"이라고 말했다. 그러면서 "그 안에 어린아이 같은 모습이 있다. 행동이 정당화될 수는 없지만 관객이 '저 사람 참 안됐다' 정도의 마음은 느껴주셨으면 했다"고 덧붙였다.김윤석은 '폭설'을 세대와 세대가 맞부딪히는 이야기로 바라봤다. 그는 "떠날 사람과 새로 들어올 사람의 이야기가 집약된 영화라고 생각한다"고 말했다. 이어 "신세대와 구세대, 아버지와 아들의 이야기가 함께 들어 있다"며 "갑수의 마지막 대사가 그의 심정을 가장 잘 보여준다. 더 넓게 보면 앞으로 나아가는 사회에 대한 이야기일 수도 있겠다고 생각했다"고 밝혔다.구교환과의 호흡에 대해서도 언급했다. 김윤석은 "요즘 테토, 에겐이라는 말이 많이 나오는데 구교환은 에겐에 더 가까운 사람이라고 생각한다"며 "비수를 찌르는 듯하고 꿰뚫어 보는 듯한 모습을 구교환의 눈빛과 몸을 통해 받았을 때 짜릿한 전율이 있었다"고 극찬했다. 이어 "좋은 작품으로 또 만나고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다.구교환 역시 "매 순간이 감탄이었고 신기했다. 선배님과 함께 대사를 주고받는다는 것 자체가 신기했다. 연기는 매 순간 감탄스러웠다"고 화답했다.특히 김윤석의 응원이 큰 힘이 됐다는 구교환은 "영화를 촬영하면서 독백하는 장면이 있었다. 테이크에 대한 부담을 갖고 연기하고 있었는데 선배님께서 계속하자고 하시면서 '오늘은 너의 날이야'라고 말씀해 주셨던 순간이 기억에 남는다"고 밝혔다. 그러면서 "저의 큰 응원단장이셨고, 큰 선배님이셨고, 큰 어른이셨다"고 감사함을 전했다.김윤석은 구교환과 김선호 중 누구와의 호흡이 더 좋았냐는 질문에 재치 있게 답하기도 했다. 그는 "다른 작품을 찍고 있는데 거기서는 김선호와 호흡을 맞추고 있다"며 "우선 오늘은 구교환이 1등이다. 김선호와 제작발표회를 할 때는 김선호가 1등"이라고 말해 웃음을 자아냈다.노윤서와의 재회에 대해서도 언급했다. 김윤석은 "노윤서의 마스크가 정말 매력적이더라. 가까이서 보면 눈치채겠지만 정말 다양한 얼굴이 있다. 어디서 나올지 모르는 다양한 표정을 가지고 있다"고 칭찬했다. 이어 "이번에는 짧게 특별출연 비슷하게 나왔지만 다음에는 노윤서와 좀 더 길게 작업을 꼭 한번 해보고 싶다"고 바람을 드러냈다.구교환은 촬영 당시 착용했던 제복에 대한 애정도 나타냈다. 그는 "촬영이 끝나고 개인적으로 제복을 갖고 싶어서 받아 갔다"며 "기회가 되면 그 옷을 입고 등장하고 싶다"고 말해 웃음을 안겼다.마지막으로 김윤석은 "옛날에 연극할 때 연출가들이 그런 얘기를 했다. 사람이 나오는데 어떻게 재미가 없을 수 있냐고 하더라. 살아 있는 사람이 나와서 움직이면 재미가 있을 수밖에 없고, 재미가 없다면 그건 잘못된 거라고 하셨다"고 회상했다. 이어 "'폭설'이라는 영화를 통해 인간 군상의 모습들이 관객들에게 제대로 전달된다면, 때로는 강하지만 때로는 나약한 모습이 조명됐다면 저는 정말 만족할 것 같다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr