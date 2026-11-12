사진 = 김완선 인스타그램

가수 김완선이 자연스러운 미소가 돋보이는 근황 사진을 공개했다.김완선은 최근 자신의 인스타그램을 통해 한 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 김완선은 야외에서 고개를 옆으로 돌린 채 손가락을 입가에 대고 환하게 웃고 있다. 얼굴을 스치는 밝은 갈색의 긴 머리카락 사이로 또렷한 눈매와 환한 미소가 드러나며 자연스러운 매력을 더했다.브라운 계열의 재킷에 밝은 색상의 니트를 매치한 김완선은 편안하면서도 세련된 가을 패션을 선보였으며 꾸밈없는 모습에서도 돋보이는 동안 미모가 시선을 끌었다.한편 1969년생인 김완선은 57세다. 김완선은 오는 12월 19일 청주 오스코에서 열리는 '슈퍼콘서트X: 다시 쓰는 추억'에 출연할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr