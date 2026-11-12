사진 = 장가현 인스타그램

사진 = 장가현 인스타그램

사진 = 장가현 인스타그램

배우 장가현이 카페에서 촬영한 일상 사진을 공개하며 세련된 패션과 동안 미모를 뽐냈다.장가현은 최근 자신의 인스타그램에 "오랜만에 사진 찍히려니 민망쓰~ㅋㅋㅋ넘무 재밌었당!!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장가현은 카페 의자에 앉아 한쪽 무릎을 끌어안은 채 손으로 얼굴을 가리고 있다. 블랙 가죽 재킷에 핑크색 와이드 팬츠를 매치한 장가현은 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 편안한 포즈로 캐주얼하면서도 세련된 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 장가현은 턱에 손가락을 살짝 댄 채 옆을 바라보며 포즈를 취했다. 여유롭게 뻗은 다리와 블랙 부츠가 돋보이는 스타일링에 부드러운 옆모습이 어우러져 눈길을 끌었다.또 다른 사진에서 장가현은 음식이 가득 놓인 테이블 옆에서 휴대전화를 들고 미소를 짓고 있다. 긴 머리를 한쪽으로 늘어뜨린 채 고개를 살짝 기울인 모습에서는 또렷한 이목구비와 자연스러운 미소가 돋보였다.이를 본 팬들은 "착장 너뮤 이뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "가현배우님 항상 행복하세요", "가현누나 행복해 보여서 보기 좋아요 이쁘다", "사진이 한장한장 잘나왔네요 보기좋습니다" 등의 댓글을 달았다.앞서 장가현은 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에 출연해 체중이 65kg까지 증가했지만 약 10kg을 감량해 현재 55kg을 유지하고 있다고 밝혔다. 그러나 날씬한 몸매를 지키기 위해 반복한 과도한 유산소 운동과 극단적인 식습관이 피부 건강에는 오히려 부담을 준 것으로 나타났다.한편 장가현은 1977년생으로 48세이며 1998년 영화 '조용한 가족'으로 데뷔해 드라마 '부부클리닉 사랑과 전쟁'에 출연했다. 또 015B 객원 보컬 출신으로 잘 알려진 가수 겸 프로듀서인 조성민과 2000년 결혼했다. 이후 2020년에 이혼 후 TV조선 '우리 이혼했어요 2'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr