사진 = 장가현 인스타그램
사진 = 장가현 인스타그램
배우 장가현이 카페에서 촬영한 일상 사진을 공개하며 세련된 패션과 동안 미모를 뽐냈다.

장가현은 최근 자신의 인스타그램에 "오랜만에 사진 찍히려니 민망쓰~ㅋㅋㅋ넘무 재밌었당!!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 장가현은 카페 의자에 앉아 한쪽 무릎을 끌어안은 채 손으로 얼굴을 가리고 있다. 블랙 가죽 재킷에 핑크색 와이드 팬츠를 매치한 장가현은 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 편안한 포즈로 캐주얼하면서도 세련된 매력을 드러냈다.
사진 = 장가현 인스타그램
사진 = 장가현 인스타그램
이어진 사진에서 장가현은 턱에 손가락을 살짝 댄 채 옆을 바라보며 포즈를 취했다. 여유롭게 뻗은 다리와 블랙 부츠가 돋보이는 스타일링에 부드러운 옆모습이 어우러져 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서 장가현은 음식이 가득 놓인 테이블 옆에서 휴대전화를 들고 미소를 짓고 있다. 긴 머리를 한쪽으로 늘어뜨린 채 고개를 살짝 기울인 모습에서는 또렷한 이목구비와 자연스러운 미소가 돋보였다.

이를 본 팬들은 "착장 너뮤 이뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "가현배우님 항상 행복하세요", "가현누나 행복해 보여서 보기 좋아요 이쁘다", "사진이 한장한장 잘나왔네요 보기좋습니다" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 장가현 인스타그램
사진 = 장가현 인스타그램
앞서 장가현은 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에 출연해 체중이 65kg까지 증가했지만 약 10kg을 감량해 현재 55kg을 유지하고 있다고 밝혔다. 그러나 날씬한 몸매를 지키기 위해 반복한 과도한 유산소 운동과 극단적인 식습관이 피부 건강에는 오히려 부담을 준 것으로 나타났다.

한편 장가현은 1977년생으로 48세이며 1998년 영화 '조용한 가족'으로 데뷔해 드라마 '부부클리닉 사랑과 전쟁'에 출연했다. 또 015B 객원 보컬 출신으로 잘 알려진 가수 겸 프로듀서인 조성민과 2000년 결혼했다. 이후 2020년에 이혼 후 TV조선 '우리 이혼했어요 2'에 출연했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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