영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

배우 구교환이 김윤석과 5년 만에 재회한 소감을 전했다.12일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '폭설' 언론배급시사회 및 기자간담회가 열렸다. 현장에는 배우 김윤석, 구교환과 홍의정 감독이 참석했다.'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 부임한 후임 현택(구교환 분)이 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 드라마다. 김윤석과 구교환은 2021년 영화 '모가디슈' 이후 5년 만에 다시 호흡을 맞췄다.이날 구교환은 김윤석과의 연기 호흡에 대해 "매 순간이 감탄이었고 신기했다. 선배님과 함께 대사를 주고받는다는 것 자체가 신기했다"며 "연기는 매 순간 감탄스러웠다"고 밝혔다.특히 촬영 당시 김윤석의 응원이 큰 힘이 됐다고 회상했다. 구교환은 "영화를 촬영하면서 독백하는 장면이 있었다. 테이크에 대한 부담을 갖고 연기하고 있었는데 선배님께서 계속하자고 하시면서 '오늘은 너의 날이야'라고 말씀해 주셨던 순간이 기억에 남는다"고 말했다. 이어 "저의 큰 응원단장이셨고, 큰 선배님이셨고, 큰 어른이셨다"며 감사함을 전했다.한편 '폭설'은 오는 18일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr