뉴진스 다니엘_/ 사진=텐아시아 DB

그룹 뉴진스 소속사 어도어와 다니엘 측이 330억원대 손해배상 소송에서 자료 제출 문제를 놓고 다시 대립했다.12일 서울중앙지방법원 민사합의31부(부장판사 남인수)는 어도어가 뉴진스 출신 다니엘과 그의 모친, 민희진 어도어 전 대표를 상대로 제기한 약 330억9000만원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송 7차 변론기일을 진행했다.이날 양측은 손해액 감정에 필요한 자료가 충분히 제출됐는지를 두고 의견을 달리했다. 다니엘 측은 어도어가 법원에서 요구한 자료 중 일부만 제출했다고 지적했다. 반면 어도어는 광고 계약과 관련한 자료를 임의로 공개하기 어렵다는 입장을 밝혔다.다니엘 측은 "원고 측에 11월 말까지 내라 했지만, 일부 자료만 내놓은 상황이다. 광고주들과 계약 관련 서류를 내놓지 않고 있다"라고 말했다. 이에 어도어 측은 "오히려 자료를 제출하고 싶은 상황이다. 상대방의 동의를 얻지 않는 한 임의로 제출할 수 없는 상황"이라고 설명했다.어도어 측은 "기존 자료는 검토를 진행 중이다. 추가하거나 설명하는 부분이 들어가면 자료 조사는 끝난다"라고 설명했다. 다니엘 측은 재판부에 "더 이상 절차가 지연되지 않게 재판부가 명확히 지휘해 주시길 바란다"라고 요청했다.양측은 앞선 변론기일에서도 자료 제출을 두고 공방을 벌였다. 지난달 22일 열린 6차 변론기일에서 다니엘 측은 감정인이 요구한 자료 18개 항목 가운데 5개가 제출되지 않았다고 주장했다. 어도어가 자료를 충분히 제공하지 않아 감정 절차가 늦어지고 있다는 지적이었다. 이에 어도어 측은 제출할 수 있는 자료는 대부분 제공했고, 추가로 요청받은 자료도 보완했다며 고의로 절차를 지연시킨다는 주장을 부인했다.이번 소송에서는 뉴진스의 활동 중단에 따른 손해액을 어떻게 계산할지가 주요 쟁점이다. 어도어는 멤버들의 계약 이행 거절로 예정됐던 활동과 광고 계약 상당수가 무산됐다는 입장이다. 반면 다니엘 측은 어도어가 실제로 해당 활동을 추진할 계획과 능력이 있었는지 확인할 자료가 필요하다고 맞서고 있다.손해배상 책임을 어디까지 인정할지를 두고도 의견이 엇갈린다. 다니엘 측은 뉴진스 전체의 활동 중단으로 발생한 손해를 다니엘 개인에게 청구하는 것인지, 다니엘의 활동 중단으로 인한 손해만을 산정하는 것인지 구분해야 한다고 요구해 왔다.이 과정에서 민 전 대표의 제작자로서의 기여도와 다니엘 개인이 뉴진스의 수익에 미친 영향 등을 손해액 계산에 어떻게 반영할지도 쟁점으로 떠올랐다. 어도어 측은 감정 결과를 확인한 뒤 손해배상 청구액과 피고별 책임 범위를 구체화하겠다는 입장이다.앞서 어도어는 지난해 12월 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했다. 이후 다니엘과 그의 모친, 민 전 대표에게 뉴진스의 전속계약 분쟁과 활동 중단에 대한 책임이 있다며 소송을 제기했다. 최초 청구액은 약 430억9000만원이었지만, 이후 약 330억9000만원으로 변경됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr