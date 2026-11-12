배우 한가인이 변함없는 동안 미모와 단아한 분위기로 시선을 사로잡았다.한가인은 렌즈 전문 기업 루시드코리아의 '루시드 프라임' 광고 모델로 발탁돼 브랜드 캠페인에 참여했다.공개된 광고 이미지 속 한가인은 깔끔하게 묶은 헤어스타일에 흰색 의상을 입고 카메라를 응시하고 있다. 자연스러운 메이크업과 은은한 미소가 어우러져 특유의 청순한 매력을 드러낸다.한가인은 렌즈 제품을 손에 들고 단정한 자세를 취하고 있다. 화려한 장식이나 과감한 스타일링 없이도 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보인다. 차분하면서도 세련된 분위기가 눈길을 끈다. 렌즈 광고 모델답게 크고 아름답게 반짝이는 눈동자도 감탄을 자아낸다.루시드코리아는 한가인을 광고 모델로 기용한 데 이어 고객의 실제 경험을 소재로 한 캠페인도 선보였다. 지난 9월에는 공식 SNS에 올라온 렌즈 분실 관련 의견을 바탕으로 부모와 자녀가 렌즈 사용 과정에서 겪는 일상적인 상황을 조명했다.한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 방송과 유튜브 등 다양한 활동을 통해 대중과 소통하고 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr