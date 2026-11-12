아이브 멤버 장원영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

아이브 멤버 장원영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 현실적인 면모를 보여줬다.장원영은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "일하는 멋지고 항상 바쁜 언니", "으앙 들켰다" 등의 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 서울 성수동에 있는 화장품 매장을 찾은 모습. 해당 화장품은 장원영이 광고 모델로 있는 브랜드다.화장품 회사 측은 장원영이 들고 있는 화장품을 소개하며 '장원영 피부의 비밀을 알아버렸다'라는 멘트를 사용했다. 장원영은 부끄러운지 해당 판넬을 든 채 손을 가리고 웃음을 지었다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난달 19일 EP 5집 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)의 선공개 싱글을 발매했으며, 오는 다음달 5주년을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr