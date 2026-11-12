사진 = 공승연 인스타그램

사진 = 공승연 인스타그램

사진 = 공승연 인스타그램

사진 = 공승연 인스타그램

배우 공승연이 고양이 같은 미모가 돋보이는 일상을 공개했다.공승연은 최근 자신의 인스타그램에 "겨울 시작❄️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 공승연은 회색 후드 집업 위에 광택이 도는 블랙 숏패딩을 걸치고 카메라를 바라보고 있다. 긴 머리를 느슨하게 묶고 얼굴 옆으로 잔머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이 편안하면서도 청순한 분위기를 자아낸다. 특히 또렷한 눈망울과 오뚝한 콧날, 작은 얼굴이 돋보이며 화려한 장식 없이도 인형 같은 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 공승연은 블랙 패딩에 연청 와이드 데님 팬츠와 브라운색 신발을 매치해 캐주얼한 겨울 패션을 선보였다. 양팔을 옆으로 길게 뻗은 채 고개를 살짝 돌리고 미소 짓는 모습이 사랑스러운 매력을 더한다. 넉넉한 핏의 의상에도 자연스럽게 드러나는 균형 잡힌 비율과 수수한 스타일링이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 공승연은 블랙 니트 비니와 회색 후드 집업을 착용하고 두 팔을 머리 위로 올린 채 카메라를 응시하고 있다. 길게 늘어뜨린 생머리가 작은 얼굴을 감싸며 맑고 커다란 눈과 오밀조밀한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다. 은은한 핑크빛 메이크업과 촉촉한 입술이 어우러져 특유의 깨끗하고 사랑스러운 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 공승연은 곰돌이 얼굴 모양의 빵을 양손으로 들고 옆을 바라보며 포즈를 취하고 있다. 검은색 비니 아래로 흘러내린 긴 생머리와 자연스러운 표정이 어우러지며 편안한 일상의 매력을 드러낸다.한편 공승연은 올해 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연하며 시청자들과 만났다. 아이유, 변우석, 노상현 등과 호흡을 맞춘 이 작품은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 신분과 운명을 둘러싼 로맨스를 그린 드라마다. 공승연은 화려한 궁중 세계를 배경으로 한 작품에서 존재감을 드러낸 데 이어 이번 SNS에서는 편안한 겨울 패션으로 색다른 매력을 선보였다.또한 공승연은 올해 개봉한 영화 '넘버원'에도 출연하며 스크린 활동을 이어갔다. 최우식과 장혜진이 주연을 맡은 '넘버원'은 어머니가 차려준 음식을 먹을 때마다 의문의 숫자가 보이는 아들의 이야기를 그린 가족 영화다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr