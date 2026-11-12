배우 윤복인이 '꼬꼬무'에 게스트로 출연한다. / 사진제공=SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'

'꼬꼬무'에서 2012년 서울 신촌에서 발생한 대학생 살인사건의 전말을 다룬다. / 사진제공=SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'

2012년 서울 신촌에서 발생한 대학생 살인사건의 전말이 공개된다.12일 방송되는 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')에서는 '닫힌 세계 - 사령카페 살인사건' 편을 다룬다. 이날 방송에는 그룹 엔시티 드림 멤버 제노, 가수 성한빈, 배우 윤복인이 출연해 사건에 관한 이야기를 듣는다.사건은 2012년 4월 30일 서울 신촌의 한 공원에서 시작됐다. 당시 스무 살 대학생이 숨진 채 발견됐으며 피해자의 몸에서는 70여 차례 공격당한 흔적이 확인됐다. 수사를 맡은 형사도 범행의 잔혹성에 충격을 받았다고 한다. 경찰은 사건 발생 다음 날 고등학생 커플을 용의자로 붙잡았고, 두 사람은 범행을 인정했다.이후 사건을 취재하던 기자에게 의문의 제보가 들어왔다. 경찰이 발표한 내용과 실제 사건의 내막이 다르며 인터넷 카페가 범행과 관련돼 있다는 주장이었다. 제보자가 지목한 곳은 죽은 사람의 영혼을 뜻하는 '사령'을 믿는 이들이 모인 이른바 '사령카페'였다. 사건 관계자들의 정보를 구체적으로 알고 있던 제보자의 말을 토대로 기자는 추가 취재에 나섰다.사건 발생 전 카페 회원들이 참여한 단체 채팅방에서는 범행을 암시하는 대화가 오갔던 것으로 알려졌다. 고등학생 커플을 비롯한 회원들은 "오늘 영훈(가명) 잡는 날", "도축 돋네", "돼지 잡는 거 생각함" 등의 메시지를 주고받았다. 이들은 살인을 마치 놀이처럼 언급하며 범행 계획을 공유했다.채팅방 대화에서 주목받은 인물은 회원들에게 '마녀'라고 불리던 여성이었다. 그는 자신에게 특별한 영적 능력이 있다고 주장하며 카페 회원들의 신뢰를 얻었던 것으로 전해졌다. 당시 대화 기록에는 범행이 사전에 계획됐으며 그 과정에 '마녀'의 발언이 영향을 미쳤다는 정황이 담겼다.이번 방송에서는 사건 관계자들이 주고받은 실제 대화 내용을 바탕으로 범행이 이뤄지기까지의 과정을 살펴본다. 인터넷 카페에서 형성된 관계와 집단 심리가 실제 살인사건으로 이어진 배경을 짚으며 온라인 공간이 개인의 판단과 행동에 미칠 수 있는 영향도 다룰 예정이다.'꼬꼬무'는 이날 오후 10시 20분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr