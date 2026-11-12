안현수가 '스피드퀸'을 통해 7년 만에 국내 예능에 출연한다. / 사진제공=TV조선 '스피드퀸'

러시아로 귀화한 전 쇼트트랙 국가대표 빅토르 안(한국명 안현수)이 국내 예능 복귀를 앞두고 엇갈린 반응을 얻고 있다. 이러한 가운데 7년 만의 국내 예능 복귀작인 '스피드퀸' 메인 포스터에 등장해 눈길을 끌었다.오는 25일 첫 방송을 앞둔 TV조선 예능 '스피드퀸'은 올림픽 메달리스트와 전 국가대표 출신 쇼트트랙 선수들이 실제 국가대표 선발전 출전을 목표로 경쟁하는 스포츠 리얼리티 프로그램이다.공개된 포스터에는 전이경 감독이 중심을 차지했다. 그 아래에는 빅토르 안과 김아랑 코치, 매니저로 출연하는 배우 이유리의 모습이 담겼다. 빙판을 가로지르는 선수들의 경기 장면도 곳곳에 배치돼 치열한 경쟁을 예고했다.빅토르 안은 2006년 토리노 동계올림픽에서 한국 국가대표로 금메달 3개를 획득했으나 2011년 러시아로 귀화했다. 이후 러시아 대표팀 소속으로 출전한 2014년 소치 동계올림픽에서도 3관왕에 올랐다. 국내 예능 출연은 2019년 종영한 MBC '진짜 사나이 300' 이후 약 7년 만이다.빅토르 안은 2020년 선수 생활을 마친 뒤 중국 쇼트트랙 국가대표팀 코치로 활동했다. 2023년에는 성남시청 빙상팀 코치직에 지원하며 국내 복귀를 시도했지만 최종 채용되지 않았다. 당시에도 러시아 귀화 이력을 둘러싼 논란이 불거졌다.이번 예능 출연 소식에도 반응은 엇갈렸다. 일부 누리꾼들은 러시아로 귀화한 빅토르 안을 국내 프로그램의 지도자로 섭외한 것이 적절한지 의문을 제기했다. 반면 그의 선수 경력과 지도력을 긍정적으로 평가하며 출연을 반기는 반응도 나왔다.'스피드퀸'은 오는 25일 밤 10시에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr