배우 이재욱은 지난 5월 입대해 현재 군 복무 중이다. / 사진=텐아시아DB

넷플릭스 시리즈 '꿀알바'는 지난 10월 30일 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

배우 이재욱이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'를 통해 원톱 주연으로서의 역량을 입증했다. 최근 주연작들이 기대에 못 미치는 성적을 거둔 가운데 군 복무로 활동마저 중단한 그에게 이번 흥행은 더욱 뜻깊은 성과다.4일 넷플릭스 TOP 10 웹사이트에 따르면 '꿀알바'는 공개 사흘 만에 글로벌 비영어 쇼 부문 4위에 올랐다. 한국을 비롯한 51개국 TOP 10에도 진입했으며 2540만 시청시간과 500만 시청수를 기록했다. '꿀알바'는 시급 50배 이상의 일자리를 소개하는 수상한 인력사무소 '거미인력'을 통해 기괴한 노동 현장에 투입되는 청년의 생존기를 그린 작품이다. 김민하, 고민시, 이희준 등 배우들의 호연과 함께 한국형 도시 괴담에 청년 세대의 현실을 녹여낸 독특한 장르물이라는 호평을 받고 있다.이러한 호평의 중심에는 주인공 혁준을 연기한 이재욱이 있다. 혁준은 빚에 시달리며 생계조차 유지하기 어려운 인물이다. 어린 시절 아버지는 빚만 남긴 채 사라졌고, 성인이 된 후에는 어머니에게 받은 전세금을 주식 투자로 잃어 거액의 빚을 떠안았다. 서른 살이 되도록 안정적인 직장을 구하지 못해 취업 시장을 전전하는 등 고단한 삶을 이어간다. 결국 극단적인 선택을 시도하던 중 고액의 일자리를 제안하는 '거미인력'을 만나 위험한 아르바이트에 뛰어든다.이재욱은 혁준을 통해 고단한 청년 세대의 현실을 실감 나게 그려냈다. 빚에 짓눌려 삶의 의욕을 잃어가는 모습부터 기이한 상황에 내몰린 뒤 어떻게든 살아남으려는 몸부림까지 인물의 감정 변화를 섬세하게 표현했다. 몸을 사리지 않는 액션도 눈길을 끈다. 건물 복도 전체가 회전하는 공간에서 뛰어다니거나 거대한 괴물과 맞서 싸우는 장면 등 극한 상황에 놓인 인물의 긴박함을 생생하게 전달했다.무엇보다 이재욱은 원톱 주연으로서 작품을 이끌어갈 수 있다는 가능성을 보여줬다. '꿀알바'는 주인공 혁준이 매회 새로운 아르바이트에 투입되면서 벌어지는 사건을 중심으로 전개된다. 이재욱의 출연 분량이 상당하고 대부분의 사건이 혁준을 통해 펼쳐지는 만큼 주연 배우가 짊어져야 할 부담도 크다. 이재욱은 이러한 역할을 소화하며 작품과 연기 모두 호평을 이끌어냈다.이번 성과는 이재욱의 최근 작품들이 기대만큼 흥행하지 못했다는 점에서 더욱 의미가 크다. 2019년 '어쩌다 발견한 하루'로 주목받은 그는 '환혼'을 통해 주연 배우로 입지를 다졌다. 그러나 이후 출연한 '탄금', '마지막 썸머', '닥터 섬보이' 등은 뚜렷한 성과를 거두지 못했다. 꾸준히 주연을 맡으며 필모그래피를 쌓아왔지만 '환혼' 이후 대표작을 추가하지 못한 아쉬움이 남아 있었다.이 가운데 공개된 '꿀알바'는 주연 배우들의 홍보 활동에도 제약이 있었다. 이재욱은 지난 5월 육군 현역으로 입대하면서 부산국제영화제와 제작발표회 등 주요 행사에 참석하지 못했다. 또 다른 주연 배우 고민시 역시 촬영 일정으로 공식 행사에 연이어 불참했다.그럼에도 '꿀알바'는 공개 초반부터 국내외에서 좋은 성적을 거두며 이재욱의 새로운 대표작이 될 가능성을 보여주고 있다. 아직 공개 초기인 만큼 향후 흥행 추이를 지켜봐야 하지만, 최근작의 아쉬움을 덜어낼 만한 성과를 거뒀다는 점은 분명하다. 군 복무 중 반가운 소식을 전한 이재욱이 전역 후 어떤 작품으로 활동을 이어갈지 관심이 모인다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr