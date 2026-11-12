김승우가 절도 혐의로 피소됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 김승우가 지인의 현금 2200만원을 가져간 혐의로 고소당했다. 김승우 측은 돈을 가져간 사실은 인정하면서도 장난이었으며 이미 반환했다고 반박했다.12일 일요신문 보도에 따르면 김승우의 지인 A씨는 지난 7월 서울 강남경찰서에 김승우를 절도 혐의로 고소했다. A씨는 2021년 10월 서울 강남구 청담동의 한 유흥주점에서 김승우가 자신의 지갑에 있던 현금 2200만원을 가져갔다고 주장했다.당시 술자리에는 김승우가 연출한 드라마 '더 드라이버'의 관계자들이 함께 있었던 것으로 알려졌다. A씨는 해당 드라마의 투자자로, 자신이 잠시 자리를 비운 사이 김승우가 가방 속 지갑에서 돈을 꺼냈다고 주장했다. 현장에 있던 종업원들이 이를 목격했다는 주장도 덧붙였다.김승우 측은 절도 혐의를 부인했다. 김승우의 법률대리인은 친분이 두터운 사이에서 벌어진 장난이었다며 "여러 사람이 있는 자리에서 장난스럽게 숨겨놨다가 돌려줬다"고 설명했다. 이후 해당 금액보다 더 많은 돈을 돌려줬다고 말했다.A씨는 김승우 측이 반환했다고 주장하는 돈은 절취한 돈과 무관하다고 반박했다. 해당 금액은 별도의 투자금에 대한 약정 수익금이라는 주장이다. A씨는 "개인적으로 돈을 빌려준 것을 갚은 것이지 훔친 돈을 준 것이 아니다"라며 "3000만 원은 투자금 3억 원에 대해 약정한 10% 수익금"이라고 설명했다.김승우 측은 고소인 측 기억에 오류가 있다고 주장하며 "바로 계좌 입금 이체한 내역을 다 갖고 있으며, 해당 내용을 포함해서 의견서를 제출한 상황"이라고 말했다. 또 사건 이후에도 A씨와 친분을 유지했으며, A씨가 수감된 뒤에는 그의 가족에게 매달 생활비를 지원해 왔다고 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr