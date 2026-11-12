최예빈이 '문무'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

최예빈이 '문무' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

SBS '펜트하우스'에서 김소연의 딸로 출연해 얼굴을 알린 배우 최예빈이 데뷔 첫 사극에 도전한다.12일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 KBS 2TV 새 대하드라마 '문무(文武)'(이하 '문무') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 김도현, 백성현, 최예빈, 이호 CP가 참석했다.'문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 이야기를 그린 작품이다. 신라의 삼국통일 과정과 그 이후 당나라에 맞선 전쟁을 중심으로 문무왕 김법민을 비롯한 역사적 인물들의 선택과 갈등을 다룬다.최예빈은 극 중 당나라 이세민(양현민 분)의 후궁이자 훗날 황제의 자리에 오르는 측천무후 역을 맡았다. 그는 실존 인물을 연기하기 위해 역사적 기록을 찾아보며 캐릭터를 준비했다고 밝혔다.그는 "측천무후는 어떤 관점에서는 잔인한 인물이지만 다른 관점에서는 자신의 운명에 맞선 대단한 인물이기도 하다"라며 "양면적인 모습을 지닌 인물이라 조심스러운 부분도 많았다. 역사적 기록을 바탕으로 그 사이를 채워나가며 캐릭터를 만들려고 노력했다"고 말했다.기존에 알려진 측천무후의 이미지와는 다른 해석을 시도했다고도 밝혔다. 최예빈은 "고민 끝에 찾은 캐릭터의 핵심은 '맑음'이었다"며 "처음부터 황제가 되겠다는 야망을 품은 인물이라기보다는 맑은 성품을 가진 여인이 자신에게 주어진 상황에서 누구보다 영민하게 선택하는 모습에 집중했다. 기존의 강하고 야망 있는 측천무후의 이미지와는 다를 수 있지만 저만의 해석을 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.끝으로 최예빈은 "첫 사극이라 많이 떨린다. 훌륭한 선배님들 사이에서 잘 해내지 못하면 어떡하나 걱정도 있었다"며 "배우 최예빈의 새로운 모습을 기대해 주셨으면 좋겠다. 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.'문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr