'유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 지켰다. / 사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 지켰다. / 사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 지켰다. / 사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 지켰다. / 사진제공=tvN

최근 출연자들의 잇따른 논란으로 이른바 '유퀴즈 저주설'이 재조명된 가운데, '유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 지켰다. 수도권 최고 시청률 6.5%를 기록하며 수요일 예능 강세를 이어갔다.지난 11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 368회는 전국 가구 기준 평균 4.5%, 최고 5.8%의 시청률을 기록했다. 케이블·종합편성채널을 포함한 동시간대 1위다. 수도권에서는 평균 5.0%, 최고 6.5%를 나타내며 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 정상에 올랐다. 남녀 2049 타깃 시청률에서도 전 채널 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)앞서 '유퀴즈'는 출연자들이 잇따라 논란에 휩싸이면서 온라인상에서 이른바 '저주설'이 다시 거론됐다. 최근 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 논란을 계기로 과거 방송에 출연했던 차은우, 임성근 셰프, 영화 번역가 황석희 등의 사례까지 재조명된 것. 일부 누리꾼들은 이를 '유퀴즈 징크스'라고 부르기도 했다. 다만 출연 이후 발생한 개별 논란을 프로그램과 직접 연결하는 것은 무리라는 시각도 있다.그런 가운데 최근 방송된 368회는 '인생이 곧 역사' 특집으로 꾸며졌다. 국민 동요 '아빠 힘내세요'의 작곡가 한수성, 대한민국 최초 여성 독도함 함장 배선영 대령, 역사 강사 최태성, 배우 김윤석이 출연해 각자의 삶을 돌아봤다.한수성은 40년간 초등학교 음악 교사로 재직하며 작곡 활동을 이어온 과정을 소개했다. 그는 아파트를 판 돈 4000만원으로 녹음실을 마련했지만, 1년 만에 건물주가 부도를 내면서 경제적 어려움을 겪었다고 털어놨다. 당시 상황을 담아 탄생한 곡이 '아빠 힘내세요'였다. 한수성은 "'아빠 힘내세요'는 IMF와 관련해 만든 노래가 아니라 제 이야기를 담아낸 것"이라고 설명했다. 이후 2006년 한 달 저작권료가 3000만원을 넘어서면서 빚을 청산했다고 밝혔다. 61세에 가수로 데뷔한 그는 현재 70대에도 버스킹 활동을 이어가고 있다.대한민국 최초 여성 독도함 함장인 배선영 대령은 해군사관학교 입학부터 함장이 되기까지의 과정을 들려줬다. 1999년 56대 1의 경쟁률을 뚫고 최초의 여생도로 입교한 그는 "여성으로서 전형적인 삶을 살고 싶지 않다고 생각했다"며 "이왕이면 1기를 해야겠다는 마음으로 도전했다"고 회상했다. 세계 최대 규모의 해상 합동훈련인 림팩에 참여했던 경험과 함께 1만4000톤 규모의 독도함을 지휘하는 리더십도 언급했다. 그는 "사람이 제일 중요하다"며 조직을 이끄는 데 있어 구성원의 중요성을 강조했다.누적 수강생 700만명을 보유한 역사 강사 최태성은 사교육 시장에서 거액의 스카우트 제안받았던 일화를 공개했다. 26년째 한국사 무료 강의를 이어온 그는 평생 교직 생활로도 벌기 어려운 금액을 제시받아 원형 탈모가 생길 정도로 고민했다고 밝혔다. 그러나 독립운동가 우당 이회영 선생의 삶을 되새기며 계약서를 찢었다고 전했다. 최태성은 "역사는 사실을 암기하는 과목이 아니라 사람을 만나는 인문학"이라며 역사 교육에 대한 소신을 밝혔다.배우 김윤석은 데뷔 39년 만에 첫 예능 출연에 나섰다. 그는 영화 '타짜', '추격자', '황해' 등 대표작에 얽힌 뒷이야기를 풀어놨다. 특히 '타짜'의 흥행 이후 신인 감독이었던 나홍진의 '추격자'를 차기작으로 선택한 이유에 대해 군더더기 없는 대본에 끌렸다고 설명했다. 영화 속 전화번호 4885가 나홍진 감독의 자취방 번호였다는 사실과 하정우와의 마지막 결투 장면을 약 40시간에 걸쳐 촬영한 일화도 소개했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr