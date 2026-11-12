클라라가 '솔로라서2'에 출연한다./사진제공=KHS에이전시

배우 클라라가 이혼 후 약 10년 만에 국내 예능 프로그램으로 복귀한다.12일 SBS Plus·E채널 예능 프로그램 '솔로라서2' 측은 클라라가 새로운 출연자로 합류한다고 밝혔다.'솔로라서'는 솔로라서 외롭지만, 솔로라서 행복한 솔로들의 진솔한 일상을 담은 관찰 리얼리티 프로그램이다. 2024년 10월 첫선을 보인 뒤 정규 편성으로 이어졌으며, 오는 12월 7일 새로운 모습의 시즌2로 돌아온다. 시즌2에는 원조 MC 신동엽과 함께 배우 조윤희가 새 진행자로 나선다.이번 시즌에는 클라라의 합류 소식이 전해져 눈길을 끈다. 클라라는 지난해 8월 재미교포 사업가 사무엘 황과 결혼 6년 만에 합의 이혼 소식을 전했다.국내 활동 당시 '레깅스 시구' 등으로 큰 화제를 모았던 클라라는 이후 중국으로 무대를 넓혔다. 영화 '사도행자: 특별수사대'(2016)를 시작으로 '정성', '대홍포', '유랑지구2' 등이 연이어 중국 박스오피스 정상을 차지하며 출연작 누적 흥행 매출액 2조 원을 돌파하는 등 흥행 보증 수표로 활약해 왔다.약 10년 만에 국내 예능으로 돌아온 클라라는 '솔로라서2'를 통해 중국에서의 솔로 라이프는 물론, 워커홀릭으로 살아가는 치열한 일상과 화려한 겉모습 뒤에 숨겨진 진솔한 속내를 가감 없이 털어놓을 예정이다.제작진은 "새로운 도전을 두려워하지 않고 중국에서 영역을 일군 클라라의 남모를 이야기가 공개될 예정"이라며 기대를 당부했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr