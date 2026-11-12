전현무가 진행하는 예능에 데이트 폭력 피해로 수능 트라우마를 겪는 재수생이 출연한다. / 사진제공=채널A

전현무가 진행하는 예능에 데이트 폭력 피해로 수능 트라우마를 겪는 재수생이 출연한다. / 사진제공=채널A

전현무가 진행하는 예능에 데이트 폭력 피해로 수능 트라우마를 겪는 재수생이 출연한다. / 사진제공=채널A

전현무가 진행하는 예능에 데이트 폭력 피해로 수능 트라우마를 겪는 재수생이 출연한다. 해당 출연자는 극심한 불안감으로 공부에 어려움을 겪던 중 눈물을 보였고, 이를 지켜본 MC들도 안타까움을 표한다.12일 오후 10시 방송되는 채널A '티처스3 : 재수전쟁'에서는 최종 3인 선발을 앞둔 국어반 재수생 4명의 이야기가 그려진다. 이들은 매일 국어 순수 공부 시간 12시간을 채우고 1000개에 달하는 지문과 선지를 분석하는 과제를 수행해야 한다.전현무가 "국어 순공 12시간이 가능한 거냐"며 놀라자 유대종은 "대치동에서 '공부는 엉덩이의 힘에서 나온다'는 말이 있다. 앉아 있는 시간을 길게, 매일 12시간 공부하면 아무래도 양의 문제가 해결되고 자신감이 생긴다"고 설명한다.그러나 강도 높은 학습 일정이 이어지면서 재수생들은 점차 지쳐간다. 데이트 폭력 피해로 수능에 대한 트라우마를 겪고 있는 '10년째 출발선' 재수생은 수시로 찾아오는 불안감을 견디지 못하고 눈물을 흘린다. 이를 본 미미미누는 "마음처럼 안 되는 거다"라며 안타까워하고, 장영란 역시 "나 자신이 싫을 것 같다. 아무리 해도 공부가 안되니까..."라며 공감한다.학업과 생계를 홀로 책임지고 있는 '재수 자금 천만 원' 재수생도 어려움을 겪는다. 공부에 집중하지 못하는 것은 물론 자리에 앉아 있는 것조차 힘들어하자 유대종은 그를 따로 불러 대화를 나눈다.재수생은 "제가 지금 하는 게 의미 없어질까 봐 조금 힘들다. 돈을 벌어야 하는데 안 하고 그냥 공부만 하며 가진 걸 쓰고 있다. 그런데 여기서 탈락하고, 대학도 못 가고 목표 못 이루면 회의감이 많이 들 것 같아서 불안하다"고 속내를 털어놓는다.유대종은 "탈락하면 끝이야? 그럼 공부 안 할 거야? 지금 공부를 안 하면 천만 원으로 무엇을 하겠어? 돈을 잘 저금해 놓는 것보다 너는 훨씬 가치 있는 것에 투자하는 거야"라고 격려한다.이어 "너의 가치는 절대 사라지는 게 아니야. 너를 위한 공부를 해. 너는 할 수 있어"라는 말을 건네자 재수생은 참았던 눈물을 쏟는다. 그는 "'할 수 있다'는 말이 너무 듣고 싶었다. 처음으로 어른이 저를 제대로 지지해 주셔서 더 열심히 해야겠다고 다짐했다"며 다시 공부에 집중하겠다는 의지를 다진다.유대종의 모습을 지켜본 전현무는 "냉정함 속에 따뜻함이 있다. 무섭기만 한 줄 알았는데 강약 조절을 잘하신다. 영화 속 '남주' 같았다"라며 평소와 다른 면모에 감탄한다.국어반 재수생 4명 가운데 최종 3명을 선발하는 과정도 공개된다. 전현무와 장영란, 미미미누를 비롯해 정승제, 김지영 역시 탈락자를 쉽게 예상하지 못하는 가운데, 치열한 경쟁 끝에 살아남을 3명의 정체에 관심이 쏠린다.'티처스'는 12일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr