사진 = 채시라 인스타그램

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배우 채시라가 최승희의 '보살춤'을 선보이는 무대를 앞두고 우아한 자태를 공개했다.채시라는 최근 자신의 인스타그램에 "18일 아르코예술극장 대극장에서 공연을 앞두고 매체들 인터뷰중 임성옥선생님이 찍은 사진이 더 좋은데?👍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채시라는 전통 북이 나란히 놓인 공간에서 검은색 의상을 입고 맨발로 포즈를 취하고 있다. 시스루 소재의 긴팔 상의에 비대칭으로 떨어지는 롱스커트를 매치한 채시라는 한쪽 팔을 길게 뻗어 북에 손을 대고 몸을 비스듬히 틀었다. 한쪽 다리를 앞으로 내민 채 부드럽게 미소 짓는 모습에서 무용수 특유의 우아한 선과 늘씬한 실루엣이 돋보인다.이어진 사진에서 채시라는 검은색 천이 펼쳐진 낮은 단상 위에 맨발로 올라서 섬세한 손동작을 선보이고 있다. 한 손을 얼굴 옆으로 올리고 다른 팔은 아래로 뻗은 채 손가락 끝까지 곡선을 살린 자세가 인상적이다. 단정하게 묶은 포니테일과 길게 떨어지는 블랙 스커트가 어우러져 고혹적인 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 채시라는 가느다란 어깨끈이 돋보이는 블랙 민소매 상의와 비대칭 스커트를 입고 무용 동작을 취하고 있다. 한쪽 팔을 옆으로 길게 뻗고 반대쪽 손을 얼굴 가까이 올린 채 미소를 짓는 모습이 시선을 사로잡는다. 드러난 어깨선과 곧게 뻗은 팔, 스커트 사이로 보이는 다리 라인이 탄탄하고 유연한 몸매를 드러낸다.마지막 사진에서 채시라는 양손을 허리에 올린 채 옆을 바라보며 미소 짓고 있다. 군더더기 없는 블랙 민소매 의상이 가녀린 어깨와 곧은 자세를 강조하며, 자연스럽게 뒤로 묶은 긴 머리가 단아한 매력을 더한다. 허리부터 풍성하게 퍼지는 스커트는 여성스러운 실루엣을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "멋짐", "너무 예뻐", "넘나 이뻐요", "아름다우시다", "너무 멋져욥" 등의 댓글을 달았다.채시라는 채시라는 오는 18일 서울 아르코예술극장 대극장에서 열리는 제47회 서울무용제 '명작무극장'에 특별 출연해 한국 신무용의 선구자 최승희의 '보살춤'을 선보인다. 1995년 드라마 '최승희'에서 해당 춤을 선보였던 채시라가 31년 만에 실제 무용 공연 무대에서 다시 재현한다는 점에서 관심을 모으고 있다.이번 공연은 국가유산진흥원 임성옥 예술감독의 지도 아래 준비되고 있다. 채시라는 지난 10일 진행된 언론 인터뷰에서 어린 시절 발레리나를 꿈꿨던 경험을 떠올리며 무용에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 특히 배우로 활동하면서도 무용을 계속 이어가고 싶다는 뜻을 밝히며 무용 대중화에 대한 책임감과 사명감을 강조했다.한편 채시라는 1968년생으로 58세이며 지난 2000년 가수 출신 사업가 김태욱과 결혼했다. 슬하에 딸과 아들을 각각 한 명씩 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr