강민호, 최형우가 '유퀴즈'에 출연한다. / 사진=삼성 라이온즈 SNS

삼성 라이온즈가 12년 만에 한국시리즈에서 우승했다. / 사진=삼성 라이온즈 SNS

삼성 라이온즈의 2026 한국시리즈 우승 주역 강민호와 최형우가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 동반 출연한다. 12년 만에 다시 정상에 오른 삼성의 가을 이야기를 두 베테랑이 직접 풀어낼 예정이다.tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 측은 12일 공식 SNS를 통해 강민호와 최형우의 출연 소식을 알렸다.'유퀴즈' 측은 "다시 돌아온 푸른 사자의 시대! 12년의 기다림 끝에 2026 한국시리즈 우승을 차지한 삼성 라이온즈"라며 "라이온즈의 전설이 된 포수 강민호X우승 DNA 소유자 최형우. 올가을을 파란색으로 물들인 두 선수가 유퀴즈에 찾아옵니다"라고 예고했다.삼성은 지난 8일 한국시리즈 5차전에서 KT 위즈를 12-1로 꺾고 시리즈 전적 4승 1패로 우승했다. 2014년 이후 12년 만의 정상 등극이다. 강민호에게는 프로 데뷔 23년 만에 맛본 첫 한국시리즈 우승이었다. 올 시즌 삼성으로 돌아온 최형우는 개인 통산 7번째 우승 반지를 손에 넣었다.두 사람의 끈끈한 관계도 방송의 관전 포인트다. 우승 직후 인터뷰에서 강민호는 올 시즌 힘들 때마다 최형우가 "우리 우승 하나만 보고 이렇게 버티고 있는 거 아니냐"는 메시지를 보내줬다며 고마움을 표했다. 첫 우승이 간절했던 강민호와 '유관 기운' 최형우가 서로 의지하며 시즌을 버틴 셈이다.오랜 기다림 끝에 첫 우승 반지를 가지게 된 강민호와 친정 삼성으로 돌아오자마자 또 하나의 우승 반지를 추가한 최형우가 '유퀴즈'에서 어떤 비하인드 스토리를 풀어놓을지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr