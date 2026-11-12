사진 = 이채민 인스타그램

사진 = 이채민 인스타그램

사진 = 이채민 인스타그램

사진 = 이채민 인스타그램

배우 이채민이 가을 햇살 아래 세련된 캐주얼 패션과 훈훈한 비주얼을 선보였다.이채민은 최근 자신의 인스타그램에 "ysl 🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이채민은 붉게 물든 덩굴잎이 드리워진 벽 앞에서 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 검은색 가죽 재킷 안에 흰색 티셔츠를 입고 연청 데님 팬츠를 매치해 깔끔하면서도 멋스러운 스타일을 완성했다. 양손을 바지 주머니에 넣은 자연스러운 자세와 햇살을 받은 또렷한 이목구비가 훈훈한 매력을 더한다.이어진 사진에서 이채민은 회색 벽에 등을 기댄 채 한쪽 무릎을 세우고 앉아 옆을 응시하고 있다. 무릎 부분이 크게 찢어진 데님 팬츠와 여유로운 핏의 가죽 재킷이 어우러져 자유로운 분위기를 자아낸다. 무릎 위로 두 손을 모은 편안한 포즈와 차분한 눈빛이 돋보인다.또 다른 사진에서 이채민은 검은색 가죽 재킷에 갈색 숄더백을 멘 채 고개를 돌려 옆을 바라보고 있다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 몸을 비스듬히 기댄 모습으로, 자연스럽게 내려온 앞머리와 선명한 턱선이 눈길을 끈다. 군더더기 없는 스타일링 속에서 훤칠한 비율이 드러난다.마지막 사진에서 이채민은 거친 질감의 회색 벽에 기대 한 손으로 반대쪽 소매를 잡고 있다. 살짝 벌어진 입술과 옆으로 향한 시선이 자연스러운 분위기를 연출하며 걷어 올린 소매 아래 드러난 팔과 검은색 가죽 재킷의 실루엣이 시크한 매력을 강조한다.한편 이채민은 생로랑 2026 가을·겨울 남성복 패션쇼에 참석해 패션계에서도 존재감을 드러냈다. 이번 게시물에서도 생로랑을 뜻하는 'ysl'이라는 문구와 함께 가죽 재킷을 활용한 스타일링을 공개하며 패션 행보에 관심을 모았다.이채민은 지난해 tvN 드라마 '폭군의 셰프'에서 이헌 역으로 활약한 데 이어 올해 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?'에 출연하고 캐주얼 브랜드 행텐의 모델로 발탁되는 등 드라마와 예능, 광고를 넘나드는 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr