배우 곽선영이 어린 아들과 함께 엘리베이터 추락 사고를 겪었던 아찔한 경험을 털어놓는다./ 사진=텐아시아 DB

배우 곽선영이 어린 아들과 함께 엘리베이터 추락 사고를 겪었던 아찔한 경험을 털어놓는다./ 사진 제공｜SBS

배우 곽선영이 어린 아들과 함께 엘리베이터 추락 사고를 겪었던 아찔한 경험을 털어놓는다.12일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '거장항준' 5회에는 배우 허성태, 곽선영, 이민기가 게스트로 출연한다.이날 곽선영은 과거 어린 아들과 엘리베이터에 탔다가 갑작스러운 추락 사고를 당했다고 밝힌다. 그는 "어린 아들과 탄 엘리베이터가 7층에서 4층까지 추락했다"며 당시 상황을 설명한다.곽선영은 "덜컹하는 순간 갑자기 확 떨어지다가 우당탕탕 하고 뭔가 걸리는 느낌"이었다고 회상한다. 이어 "엘리베이터 숫자가 바뀌는 순간이 아직도 슬로모션으로 기억에 남아 있다"며 사고 당시의 충격을 전한다.갑작스러운 사고에도 곽선영은 침착하게 대응했다고 한다. 곧바로 119에 신고한 뒤 엘리베이터 비상벨을 눌렀으며, 구조를 기다리는 동안에는 음악까지 틀어놓았다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 이를 들은 장항준은 "거의 간호사급인데?"라며 감탄한다. 송은이 역시 "응급구조사의 매뉴얼 같다"며 곽선영의 대처에 놀라움을 드러낸다.곽선영은 "어떤 사고가 나면 당황하는 사람이 있는가 하면 저는 차분해지는 타입"이라며 위급한 상황에서 오히려 침착해지는 자신의 성격을 설명한다.한편 '거장항준'은 장항준 감독이 자신의 자전영화에 출연할 배우들을 캐스팅한다는 설정으로 진행되는 토크 예능이다. 매주 목요일 오후 9시 SBS에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr