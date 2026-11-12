성유리의 남편 안성현이 무죄 판결을 받았다. / 사진=SNS

성유리의 남편 안성현이 무죄 판결을 받았다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 핑클 출신 배우 성유리의 남편 안성현이 가상자산 상장 청탁과 관련한 혐의에 대해 대법원에서 무죄를 확정받았다. 앞서 1심에서 실형을 선고받았지만, 항소심에서 판결이 뒤집혔고, 대법원도 같은 판단을 내렸다.12일 대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 배임수재 및 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 기소된 프로골퍼 출신 안성현에게 무죄를 선고한 원심판결을 확정했다. 함께 재판에 넘겨진 이상준 전 빗썸홀딩스 대표에게는 징역 2년에 집행유예 3년, 사업가 강종현에게는 징역 1년에 집행유예 2년이 각각 확정됐다.안성현은 2021년 강종현으로부터 가상자산을 거래소 빗썸에 상장해 달라는 부탁을 받고, 이상준 전 대표와 함께 현금 30억원과 고가의 명품 시계 등을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 상장 청탁을 명목으로 강종현에게 20억원을 받아 가로챈 혐의도 받았다.2024년 12월 1심 재판부는 안성현의 혐의 일부를 유죄로 판단해 징역 4년 6개월을 선고했다. 그러나 지난 2월에 진행된 항소심에서는 무죄 판결이 나왔다. 재판부는 강종현이 건넨 돈을 코인 상장 청탁의 대가로 단정하기 어렵다고 판단했다. 20억원에 대해서도 강종현이 투자 목적으로 건넨 돈일 가능성이 있다고 봤다. 검찰은 항소심 판결에 불복해 상고했지만, 대법원은 원심 판단에 법리적 문제가 없다고 보고 무죄 판결을 유지했다.앞서 성유리는 남편의 재판 과정에서 SNS를 통해 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일들에 대한 진실이 밝혀지길 간절히 기도한다"는 글을 남긴 바 있다. 그는 남편을 둘러싼 논란 이후 방송 활동을 줄였다가 지난해 4월 홈쇼핑을 통해 복귀했다. 같은 해 11월에는 tvN 예능 '끝까지 간다'에 출연하며 활동을 이어갔다.최근에는 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다. SNS에 핑클 멤버들과 연습실에서 함께한 사진과 영상을 공개하기도 했다.성유리는 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼했다. 2022년 쌍둥이 딸을 출산했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr