디올 앰버서더로 활동 중인 지수가 지난 9월 디올 패션쇼에 참석했다. / 사진=지수 SNS

블랙핑크의 리사와 지수. / 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 지수가 명품 브랜드 디올 최고경영자(CEO) 델핀 아르노의 명예박사 학위수여식에 참석했다. 해당 CEO는 같은 그룹 멤버 리사와 여러 차례 열애설에 휩싸였던 프레데릭 아르노의 이복 누나이기도 하다.12일 오전 지수는 서울 대현동 이화여자대학교 음악관 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예 경영학박사 학위수여식에 참석했다.지수는 디올의 글로벌 앰배서더로 활동하고 있다. 이 밖에도 수여식에는 정의선 현대자동차그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 현정은 현대그룹 회장, 이부진 호텔신라 사장 등 재계 인사들이 참석했다.델핀 아르노는 세계 최대 명품 기업 루이비통모에헤네시(LVMH)를 이끄는 베르나르 아르노 회장의 장녀다. 2023년부터 크리스찬 디올의 최고경영자를 맡고 있다. 이화여대는 그의 패션 산업 경영 성과와 여성 인재 육성에 대한 기여 등을 고려해 명예 경영학박사 학위를 수여했다.델핀 아르노는 블랙핑크 리사와 열애설이 제기됐던 프레데릭 아르노의 이복누나이기도 하다. 델핀 아르노는 베르나르 아르노 회장의 첫 번째 부인과의 사이에서, 프레데릭 아르노는 두 번째 부인과의 사이에서 태어났다.리사와 프레데릭 아르노는 2023년부터 여러 차례 열애설에 휩싸였다. 프랑스 파리의 식당과 미국 공항 등에서 함께 있는 모습이 목격됐다는 보도가 이어졌지만, 교제 여부를 공식적으로 인정한 적은 없다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr