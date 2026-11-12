MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 역사 고증 논란으로 방송 심의를 받은 가운데, 법정제재를 피했다. / 사진제공=MBC

MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 역사 고증 논란으로 방송 심의를 받은 가운데, 법정제재를 피했다. / 사진제공=MBC

MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 역사 고증 논란으로 방송 심의를 받은 가운데, 법정제재를 피했다. 즉위식에서 사용된 구류면류관과 '천세' 제창 등이 문제가 됐지만, 방송미디어통신심의위원회(이하 방미심위)는 행정지도에 해당하는 '의견제시'를 결정했다.12일 방미심위는 지난 3일 열린 제29차 방송심의소위원회에서 '21세기 대군부인' 관련 안건 3건을 병합 심의했다고 알려졌다. MBC-TV와 MBC Dramanet, MBC ON 방송분을 대상으로 논의한 결과, 위원 4명 전원 의견 일치로 '의견제시'를 의결했다.'의견제시'는 법정제재보다 수위가 낮은 행정지도다. 방송법 제100조에 따라 심의규정 위반 정도가 경미해 제재조치에 이르지 않는 경우 내려진다. '권고' 역시 행정지도에 해당하며, '주의'부터는 방송평가 감점 등에 영향을 줄 수 있는 법정제재로 분류된다.심의 대상은 지난 4월 10일과 24일, 5월 15일 방송된 장면들이다. 특히 이안대군의 즉위식에서 구류면류관을 착용하고 신하들이 "천세, 천세, 천천세"를 외친 장면이 논란의 중심에 섰다. 해당 연출이 한국의 역사적 전통과 맞지 않으며 국가의 위상을 훼손했다는 취지의 민원이 제기됐다.이 밖에도 백택 흉배가 달린 의복과 학교 국궁장 과녁판에 등장한 사방신 문양, 중국식 다도 도구인 차판 등이 검토 대상에 포함됐다. 대비가 이안대군 앞에 무릎을 꿇는 장면 역시 심의에 올랐다. 재방송에서는 '천세' 제창 음성이 나오지 않도록 수정된 사실도 회의록에 기록됐다.심의에서는 대체 역사물의 창작 자유와 역사 고증의 책임을 둘러싸고 의견이 엇갈렸다. 홍미애 위원은 가상의 시대를 다룬 작품이라는 특성을 고려하면서도 즉위식에 사용된 상징과 표현에는 보다 세심한 검토가 필요했다는 입장을 밝혔다. 관련 심의신청이 1019건 접수됐고, 국민동의청원에도 5만명 이상이 참여했다는 사실을 언급했다.김우석 위원은 역사적 요소를 활용하는 만큼 전문가 감수 등 기본적인 검증 절차가 필요하다고 지적했다. 실제 제작 현장에서 고증을 확인하는 시스템이 어떻게 운영됐는지도 살펴봐야 한다고 주장했다.반면 조승호 위원과 김일곤 위원장 직무대행은 실제 역사가 아닌 가상의 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 작품이라는 점에 무게를 뒀다. 판타지·퓨전 드라마에 정통 사극과 동일한 고증 기준을 적용해 제재하는 데에는 신중할 필요가 있다는 의견이다. 당초 심의위원들의 판단은 '권고' 2명과 '의견제시' 2명으로 나뉘었다. 이후 논의 과정에서 '권고'를 주장했던 위원들이 입장을 조정하면서 최종적으로 '의견제시'에 합의했다.다만 방미심위는 방송사 측에 제작 과정과 관련한 자료를 추가로 요청하기로 했다. 역사적 상징에 대한 감수와 검증 절차가 실제로 어떻게 이뤄졌는지 확인할 필요가 있다는 김우석 위원의 제안에 따른 것이다.앞서 '21세기 대군부인'은 지난 5월 15일 방송된 11회 즉위식 이후 역사 고증 논란에 휩싸였다. 제작진은 다음 날 공식 홈페이지를 통해 사과문을 발표하고, 구류면류관과 '천세' 제창 장면을 재방송과 VOD, OTT에서 수정하겠다고 밝혔다.주연 배우 아이유와 변우석을 비롯해 박준화 감독, 유지원 작가도 잇따라 사과했다. 논란이 확산하면서 방영 중단과 콘텐츠 폐기를 요구하는 국회 국민동의청원에는 5만명 이상이 동의했다. 논란이 불거진 지 약 6개월 만에 방미심위는 법정제재 대신 행정지도를 결정했다. 다만 제작 과정에 대한 추가 자료 제출을 요구하기로 한 만큼, 역사 고증을 위한 검증 절차가 어떻게 운영됐는지도 살펴볼 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr