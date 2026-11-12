사진 = 28기 광수 인스타그램
사진 = 28기 광수 인스타그램
'나는 솔로' 28기 광수가 정희와 결별한 이후 세련된 슈트 차림의 일상을 공개했다.

28기 광수는 최근 자신의 인스타그램에 "핸폰✖️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 28기 광수는 붉은색 소파에 앉아 고개를 숙인 채 아래를 바라보고 있다. 브라운 체크 재킷에 화이트 셔츠와 회색 넥타이를 매치한 광수는 검은색 뿔테 안경으로 지적인 분위기를 더했다. 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 단정한 슈트 차림이 어우러져 세련된 비주얼을 완성했다.
사진 = 28기 광수 인스타그램
사진 = 28기 광수 인스타그램
이어진 사진에서 28기 광수는 한 손에 휴대전화를 든 채 카메라를 바라보고 있다. 입술을 동그랗게 모은 표정이 눈길을 끄는 가운데, 소파에 비스듬히 앉은 자세와 넉넉한 핏의 재킷이 자연스러운 멋을 살렸다.

또 다른 사진에서 28기 광수는 휴대전화를 든 팔을 옆으로 뻗고 화면을 바라보고 있다. 옆으로 고개를 돌린 모습에서 반듯하게 정돈된 헤어스타일과 뿔테 안경이 돋보이며, 어깨선을 따라 떨어지는 체크 재킷이 탄탄한 상체 실루엣을 드러낸다.
사진 = 28기 광수 인스타그램
사진 = 28기 광수 인스타그램
마지막 사진에서 28기 광수는 소파에 앉아 휴대전화를 앞으로 내민 채 화면에 시선을 고정하고 있다. 이마를 드러낸 헤어스타일과 진지한 표정이 또렷한 이목구비를 강조한다. 재킷 사이로 보이는 화이트 셔츠와 길게 내려온 회색 넥타이가 클래식한 스타일링을 완성했다.
사진 = 28기 광수 인스타그램
사진 = 28기 광수 인스타그램
한편 광수는 ENA·SBS Plus '나는솔로' 28기 돌싱 특집에 출연해 정희와 인연을 맺었다. 두 사람은 방송 이후에도 연인 관계를 이어갔으나 최근 결별 소식을 전했다. 정희 역시 결별 이후 딸과 함께하는 일상을 공개하며 근황을 전하고 있다. 두 사람은 각자의 자리에서 일상을 이어가고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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