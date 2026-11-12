사진 = 28기 광수 인스타그램

사진 = 28기 광수 인스타그램

사진 = 28기 광수 인스타그램

사진 = 28기 광수 인스타그램

'나는 솔로' 28기 광수가 정희와 결별한 이후 세련된 슈트 차림의 일상을 공개했다.28기 광수는 최근 자신의 인스타그램에 "핸폰✖️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 광수는 붉은색 소파에 앉아 고개를 숙인 채 아래를 바라보고 있다. 브라운 체크 재킷에 화이트 셔츠와 회색 넥타이를 매치한 광수는 검은색 뿔테 안경으로 지적인 분위기를 더했다. 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 단정한 슈트 차림이 어우러져 세련된 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 28기 광수는 한 손에 휴대전화를 든 채 카메라를 바라보고 있다. 입술을 동그랗게 모은 표정이 눈길을 끄는 가운데, 소파에 비스듬히 앉은 자세와 넉넉한 핏의 재킷이 자연스러운 멋을 살렸다.또 다른 사진에서 28기 광수는 휴대전화를 든 팔을 옆으로 뻗고 화면을 바라보고 있다. 옆으로 고개를 돌린 모습에서 반듯하게 정돈된 헤어스타일과 뿔테 안경이 돋보이며, 어깨선을 따라 떨어지는 체크 재킷이 탄탄한 상체 실루엣을 드러낸다.마지막 사진에서 28기 광수는 소파에 앉아 휴대전화를 앞으로 내민 채 화면에 시선을 고정하고 있다. 이마를 드러낸 헤어스타일과 진지한 표정이 또렷한 이목구비를 강조한다. 재킷 사이로 보이는 화이트 셔츠와 길게 내려온 회색 넥타이가 클래식한 스타일링을 완성했다.한편 광수는 ENA·SBS Plus '나는솔로' 28기 돌싱 특집에 출연해 정희와 인연을 맺었다. 두 사람은 방송 이후에도 연인 관계를 이어갔으나 최근 결별 소식을 전했다. 정희 역시 결별 이후 딸과 함께하는 일상을 공개하며 근황을 전하고 있다. 두 사람은 각자의 자리에서 일상을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr