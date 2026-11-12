'전현무계획4'가 매주 금요일 오후 9시 10분에 방송된다. / 사진=텐아시아DB

'전현무계획4'가 매주 금요일 오후 9시 10분에 방송된다. / 사진제공=MBN·채널S ‘전현무계획4’

방송인 전현무가 '전현무계획4'에서 당분간 SNS 다이렉트 메시지(DM)를 확인하지 않겠다고 선언했다. 오랜 단골들이 아끼던 맛집을 방송에 공개하게 되자 사과하며 농담을 건넨 것이다.오는 13일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 20회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 서울의 오래된 식당들을 찾아가는 '단골의 품격' 특집이 펼쳐진다.두 사람은 오전 7시 50분 서울 삼각지에서 촬영을 시작했다. 전현무는 "단골분들의 맛집을 뺏어서 죄송합니다"라며 시작부터 사과했다. 이후 직장인들이 즐겨 찾는 국숫집을 발견한 두 사람은 촬영을 요청했지만, 사장은 "여기서 촬영할 게 뭐가 있다고 우리 집에 먹을 거 없어"라고 말했다.우여곡절 끝에 촬영 허락을 받은 전현무와 곽튜브는 식당 내부에 걸린 오래된 신문 기사를 발견했다. 전현무는 "여기 사장님이 유명하신 분이다. 1998년 IMF가 터졌을 때"라며 외환위기 당시 선대 사장과 관련된 사연을 소개했다.이어 두 사람은 우거지국과 김밥, 온국수를 주문했다. 음식을 맛본 이들은 "평범한 잔치국수가 아니다"라며 만족했다.그러나 전현무는 맛집을 방송에 소개한다는 사실에 미안함을 나타냈다. 그는 "죄송합니다. 여기를 방송에 소개하고 말았습니다. 당분간 DM(다이렉트 메시지)은 안 보겠습니다"라며 너스레를 떨었다.실제로 해당 식당을 20~30년간 찾았다는 단골들은 방송 촬영 소식에 아쉬움을 나타냈다. 한 단골은 "전현무 님이 이곳을 왔다니 원망스럽다"고 말하기도 했다. 오랫동안 이용하던 식당이 방송을 통해 널리 알려지는 데 대한 반응이었다.이후 전현무와 곽튜브는 을지로로 이동해 배우 이현욱과 만났다. 드라마 '원경'에 이어 '문무'에서도 왕 역할을 맡은 이현욱은 '전현무계획4'의 새로운 먹친구로 합류했다.'전현무계획4'는 오는 13일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr