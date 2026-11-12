사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는 솔로' 31기 정희가 청순한 일상을 공개했다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "벌써 2026년도 보내줄날이 얼마 안남았다🫢 내년엔 또 어떤 재미있는 날들이 있을지 설렘반 기대반💖"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 정희는 분위기 있는 실내 공간에서 테이블에 앉아 머그잔을 손에 쥔 채 옆을 바라보고 있다. 화이트 컬러의 집업 상의에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 정희는 은은한 목걸이로 포인트를 더했다. 부드럽게 내려오는 앞머리와 차분한 표정이 어우러져 청순하면서도 단아한 미모를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 31기 정희는 무늬가 들어간 머그잔을 입가에 가져가 음료를 마시고 있다. 카메라를 향한 또렷한 눈빛과 자연스럽게 흘러내린 검은 머리카락이 눈길을 끈다. 넉넉한 소매가 돋보이는 화이트 상의는 편안하면서도 깔끔한 분위기를 자아내며, 정희의 맑은 피부와 섬세한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.한편 31기 정희는 같은 기수 영식과 방송 시작 전까지 만남을 이어갔지만 사소한 다툼이 생기면서 헤어지게 됐다고 설명했다. 이후 이번 SNS 게시물에서는 지난 시간을 돌아보는 듯한 연말 인사와 함께 다가올 2027년에 대한 기대감을 전했다.31기 정희는 '나는 솔로' 출연 이후 SNS를 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr