KBS 박장범 사장이 '문무' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

박장범 KBS 사장이 새 대하드라마 '문무'를 통해 정치권에 통합과 화합의 메시지를 전했다.12일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 KBS 2TV 새 대하드라마 '문무(文武)'(이하 '문무') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 김도현, 백성현, 최예빈, 이호 CP가 참석했다.'문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 이야기를 그린 작품이다. 신라의 삼국통일 과정과 그 이후 당나라에 맞선 전쟁을 중심으로 문무왕 김법민을 비롯한 역사적 인물들의 선택과 갈등을 다룬다.이날 박장범 사장은 '문무' 제작에 대한 소회를 밝히며 KBS 대하드라마가 갖는 의미를 강조했다. 그는 "제작을 시작한다고 말씀드린 게 벌써 1년 전인 것 같다. 이제 성공적으로 방송을 앞두게 돼 감사하고 행복하다. KBS의 모든 프로그램이 중요하지만 대하드라마는 특히 특별한 의미가 있다. 투자 규모만 봐도 상당히 큰 프로젝트"라고 말했다.특히 박 사장은 작품이 담고 있는 통합의 메시지를 강조하며 정치권을 향한 발언도 이어갔다. 그는 "정치인들도 '문무'를 봤으면 좋겠다"며 "진영논리에 갇혀 싸우고 있는데 어렵고 힘든 과정을 거쳐 통합하고 화합하며 하나의 국가를 이뤄낸 선조들의 모습을 보고 시사점을 느꼈으면 좋겠다"고 말했다.'문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr