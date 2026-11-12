장혁이 '문무'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

장혁이 '문무' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

지난 2010년 KBS2 사극 '추노'로 최고 시청률 34%를 기록하며 흥행을 이끌었던 배우 장혁이 또 다른 KBS 사극 '문무'로 시청자들을 만난다.12일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 KBS 2TV 새 대하드라마 '문무(文武)'(이하 '문무') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 김도현, 백성현, 최예빈, 이호 CP가 참석했다.'문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 이야기를 그린 작품이다. 신라의 삼국통일 과정과 그 이후 당나라에 맞선 전쟁을 중심으로 문무왕 김법민을 비롯한 역사적 인물들의 선택과 갈등을 다룬다.장혁은 극 중 고구려의 연개소문 역을 맡았다. 그는 "연개소문은 이미 쟁쟁한 선배 배우들이 연기했던 인물이고, 대중에게도 강인한 이미지로 각인돼 있다"며 "역사적 상황을 설득력 있게 표현하면서도 배우로서 저만의 색깔을 어떻게 담아낼 수 있을지 고민이 많았다"고 밝혔다.이어 "역사적 기록을 살펴보면 사건과 사건 사이에 비어 있는 부분들이 있다. 그 부분을 배우로서 채워나가야 한다고 생각했다. 내가 실제 연개소문이었다면 어떤 선택을 했을지 고민하면서 인물을 만들어가고 있다"고 설명했다.이번 작품에는 대규모 전쟁 장면을 구현하기 위해 인공지능(AI) 기술이 활용됐다. 이에 대해 장혁은 "몽골에서 촬영할 당시 말 450마리를 동원해 연설하는 장면을 찍었다. 극 중에서는 15만 병력 앞에서 연설하는 상황이기 때문에 실제 현장에 없는 병력의 규모와 분위기까지 상상하며 연기해야 했다"고 말했다.그러면서 "AI가 아직 완벽하다고 생각하지는 않는다. 특히 감정을 전달하는 부분에서는 보조적인 역할에 가깝다. 결국 배우들이 중심에서 감정을 이끌어가고, AI 기술을 적절하게 활용해 장면을 완성해야 한다고 생각했다"고 덧붙였다.'문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr