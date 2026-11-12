한예종 동문인 배우 안은진과 이창민이 같은 드라마에 출연했다. / 사진=안은진 SNS, 이승현 기자

배우 이창민이 한국예술종합학교 동문이자 연극원 선배인 안은진과 같은 작품에 출연했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애'(황승기 감독, 이하 '너다연')로 얼굴을 비췄던 이창민을 만났다. 그는 극 중 훈민제과 구매부에서 업무를 수행하는 정연호 역으로 분했다.정연호는 훈민제과 TF스낵3팀 에이스 남궁호(서강준 분) 대리와 같은 회사에 근무하는 인물이다. 배우 서강준과 대면하는 장면은 많았지만, 이미도(안은진 분)와의 접점은 없었다.이창민은 안은진의 한국예술종합학교 동문이자 같은 과 후배다. 그는 "스케줄이 안 겹쳐서 촬영장에서도 뵌 적이 없었다"면서 "회식 장소에서 뵙긴 했는데 서로 너무 바빠서 인사를 제대로 못 드렸다"고 아쉬운 마음을 드러냈다.안은진과 같은 작품에 출연하게 된 이창민은 "학창 시절 선배님의 뮤지컬 공연을 재미있게 봤던 기억이 있어 같은 작품에 출연한다는 사실이 신기했다"며 "'내가 선배님과 같은 작품에서 연기한다고?'라는 생각에 거듭 설렜다"고 전했다.이어 이창민은 "제가 TV에 나온다는 것 자체도 아직 신기하다"면서 "그런 상황에서 작품을 통해 선배님들까지 만나게 되니 그 신기함이 배가됐다"고 덧붙였다.한편 이창민이 출연한 '너다연'은 지난 1일 종영했다. 연애 10년 차 연인 남궁호와 이미도가 낯선 감정과 맞닥뜨리며 벌어지는 이야기를 그린 현실 공감 리얼 멜로 드라마다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr