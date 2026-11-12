한지민이 이서진과 남다른 케미를 보였다. / 사진=텐아시아DB

한지민이 이서진과 남다른 케미를 보였다. / 사진='그냥 사람 친구' 하이라이트 캡처

배우 한지민이 20년 지기 남사친 이서진과 남다른 케미를 자랑했다.지난 11일 유튜브 '채널십오야'에는 tvN 예능 '그냥사람친구'의 하이라이트 영상이 선공개됐다. 영상에는 배우 김용건과 박정수, 이서진과 한지민, 트와이스 정연과 몬스타엑스 주헌이 각각 한 쌍의 친구로 함께 여행을 가는 모습이 담겼다.한지민은 남사친 이서진과 남다른 케미를 보였다. 이서진이 공항에서 "기차역에서 호텔까지 얼마나 걸리냐"고 묻자, 한지민은 "선배님이 찾아라"고 단호하게 대응했다.다른 장면에서 이서진은 숙소에 박정수가 들어오자 소파에서 벌떡 일어나 자리를 안내했다. 이 모습을 본 한지민은 "이서진이 고고한 자세로 앉아있다가 일어나니까 어이가 없다"며 독설을 날렸다. 이어진 장면에서도 이서진에게 "쓸데없이 질문하지 마라"고 말하는 등 거침없는 멘트를 날려 웃음을 자아냈다.한지민은 여행 내내 발 빠르게 움직이며 숙소 현황과 티켓 정보를 꼼꼼하게 점검하는 등 여행 전반을 총괄하는 팀장으로서 존재감을 과시했다. 큰 캐리어를 끌며 길을 뛰어다니는 한지민을 보며 김용건은 "근데 왜 이렇게 뛰냐"며 "원래 성격이 그런 거냐"며 당황했다. 이후로도 한지민은 숙소와 관광지 티켓을 직접 알아보는 등 열정적인 모습을 보였다.'그냥사람친구'는 오는 27일 저녁 8시 35분에 첫 방송된다.한지민은 10살 연하인 밴드 잔나비의 보컬 최정훈과 공개 열애 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr