이종석이 '재혼 황후'에 서왕국 왕자 하인리 역으로 등장하고 있다. / 사진제공=에이스팩토리

이종석이 '재혼 황후'에 서왕국 왕자 하인리 역으로 등장하고 있다. / 사진제공=에이스팩토리

이종석이 '재혼 황후'에 서왕국 왕자 하인리 역으로 등장하고 있다. / 사진제공=에이스팩토리

배우 이종석이 디즈니+ '재혼 황후'에서 다정함과 카리스마를 오가는 연기로 존재감을 보여주고 있다. 신민아에게는 한없이 다정한 왕자로, 이세영에게는 냉철한 반격을 가하는 인물로 극의 몰입도를 높였다.지난 11일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 5~6회에서는 하인리(이종석 분)가 나비에(신민아 분)를 사칭한 라스타(이세영 분)의 거짓말을 밝혀내고, 상처받은 나비에를 위로하는 모습이 그려졌다.하인리는 편지를 주고받던 상대를 찾겠다고 공표했다. 편지 내용을 알아낸 라스타는 자신이 그 상대인 척했다. 그러나 직접 편지를 주고받았던 하인리는 진짜 상대가 나비에라는 사실을 이미 알고 있었다. 그는 라스타에게 속아주는 척하다가 신년제 식사 자리에서 거짓말을 공개적으로 밝혀냈다. 이 과정에서 소비에슈(주지훈 분)와 결투까지 벌어졌고, 라스타는 사교계에서 거짓말쟁이로 낙인찍혔다.이후 하인리는 나비에에게 편지 친구의 정체를 알고 있었다고 털어놓으며 현실에서도 친구가 되자고 제안했다. 나비에와 생일을 함께 보내기로 약속했지만, 나비에가 소비에슈와 별궁으로 떠나자 서운함에 눈물을 보이기도 했다.소비에슈와 다툰 뒤 돌아온 나비에에게 라스타의 임신 소식까지 전해지자 하인리는 나비에의 마음을 먼저 살피며 조용히 위로를 건넸다. 상대를 재촉하지 않고 곁을 지키는 모습으로 나비에를 향한 진심을 보여줬다.이종석은 하인리의 감정 변화를 섬세하게 표현했다. 나비에 앞에서는 부드러운 눈빛과 다정한 말투로 설렘을 전하면서도 라스타의 거짓말을 밝혀낼 때는 여유로운 표정과 차분한 어조로 상대를 압박했다. 라스타의 말투를 따라 하며 거짓말을 꼬집는 장면에서는 능청스러운 연기를 선보였다.극 중 하인리가 새로 변신하는 설정도 화제다. 이종석은 이름과 새를 합친 '새종석', '이종새'라는 별명까지 얻었다. 이종석의 외모와 분위기가 새의 모습과 의외로 잘 어울린다는 호평도 나오고 있다.디즈니+에 따르면 '재혼 황후'는 공개 후 첫 3일간 전 세계 시청량 기준 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 중 가장 높은 기록을 세웠다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 브라질 등 90개 이상 시장에서는 한국 콘텐츠 공개 성적 1위에 올랐다.'재혼 황후'는 도망 노예 출신 라스타에게 마음을 빼앗긴 황제 소비에슈로부터 황후 나비에가 이혼을 통보받고, 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다. 총 10부작으로 매주 수요일 2회씩 공개되며, 7~8회는 오는 18일 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr