배우 김수현에 대한 허위사실 유포 등 혐의로 구속기소된 김세의 가로세로연구소(이하 가세연) 대표가 첫 재판에서 혐의를 전면 부인했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김수현이 공식석상에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김수현에 대한 허위사실 유포 등 혐의로 구속기소된 김세의 가로세로연구소(이하 가세연) 대표가 첫 재판에서 혐의를 전면 부인했다. 김 대표는 김수현과 고(故) 김새론의 교제 의혹이 사실이라는 기존 주장을 되풀이했으며, 발언 도중 목소리를 높여 재판부의 제지를 받은 것으로 전해졌다.서울중앙지법 형사합의26부(이현경 부장판사)는 지난 11일 정보통신망법상 명예훼손 및 성폭력처벌법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 김 대표의 첫 공판을 진행했다.녹색 수의를 입고 법정에 출석한 김 대표는 자신에게 적용된 혐의를 모두 부인했다. 김 대표 측 변호인은 "공소사실을 모두 부인한다"며 "적시한 사실은 허위가 아니며 관련 자료도 유족 등에게 확인했다"고 주장했다.김 대표 역시 직접 발언에 나서 김수현과 김새론의 교제 의혹을 거듭 제기했다. MBC 등 보도에 따르면 그는 "두 사람의 교제는 사실이고 녹취 파일 역시 조작이 아니다"라는 취지로 주장했다. 특히 지난달 제출한 포렌식 분석 보고서를 근거로 김새론의 음성파일이 인공지능(AI)으로 생성되거나 조작된 자료가 아니라고 강조한 것으로 알려졌다.김 대표는 이 과정에서 언성을 높였고, 재판부는 "소리 지르지 말고 차분하게 해라. 공소사실만 말해라"라며 주의를 준 것으로 전해졌다. 발언이 계속될 경우 제지하겠다는 경고도 이어졌다. 구속 상태에 대한 불만도 제기했다. 김 대표는 "온전한 상태로 월드스타 김수현과 법정 다툼을 벌이고 싶다"며 보석을 요청했다. 구속 상태에서는 관련 자료를 검증하거나 추가 취재를 진행하기 어려워 방어권 행사에 제약이 있다는 주장이다.김수현은 피해자이자 증인으로 재판에 출석했다. 오후 1시 40분께 서울중앙지법에 도착한 그는 취재진이 대기하던 출입구 대신 별도 통로를 통해 법정으로 이동했다. 김수현 측은 법원에 증인 보호를 신청한 것으로 알려졌다.재판부는 공판 시작 약 30분 만에 피해자의 사생활 보호 등을 이유로 심리를 비공개로 전환했다. 김 대표에게는 법정 밖 별도 청취실에서 증언을 듣도록 조치했다. 김 대표는 김수현에게 직접 질문하겠다며 항의했지만, 재판부는 "변호인 통해 질문할 기회 드리겠다"며 받아들이지 않았다. 두 사람은 증인신문 과정에서 직접 대면하지 않은 것으로 전해졌다.김수현에 대한 비공개 증인신문은 약 5시간 동안 진행된 것으로 알려졌다. 이 과정에서 김새론과 관련한 질문 등이 오간 것으로 전해졌으나, 구체적인 증언 내용은 공개되지 않았다.김 대표는 지난해 유튜브 방송 등을 통해 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했으며, 고인의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 때문이라는 취지의 허위 사실을 유포한 혐의로 지난 6월 구속기소 됐다.검찰은 김 대표가 AI로 조작된 음성 자료를 활용해 김수현의 명예를 훼손하고, 사적인 사진을 동의 없이 공개하거나 사생활 자료를 추가 폭로하겠다며 협박한 혐의도 적용했다. 김 대표 측은, 이 같은 공소사실을 부인하고 있으며, 관련 혐의에 대한 법원의 최종 판단은 내려지지 않았다.김수현 측은 지난 9월 가세연 유튜브 영상 45건에 대한 삭제 및 게재금지를 요구하는 가처분을 신청한 상태라고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr