배우 한다감이 미소를 짓고 있다. / 사진=한다감 SNS
배우 한다감이 미소를 짓고 있다. / 사진=한다감 SNS
배우 한다감이 출산 후 복귀한 소감을 전했다.

한다감은 12일 자신의 인스타그램에 "슈돌 촬영👼🏻💚"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 게시물들 속에는 한다감이 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연을 위해 방송국을 방문한 모습. 그는 "언제나 센스있는 에너지로 늘 행복을 주신다"며 제작진을 향해 감사 인사를 전했다. 또 "주원이의 사랑도 버거울 정도로 감사하다"면서 아들을 향한 제작진의 남다른 애정을 언급했다.

그러면서 한다감은 "요즘 사진첩에 제 사진 보다는 주원이 사진이 가득하다"면서 "그렇게 되는 건가 보다. 오늘은 제 얼굴 찍어보고 기분 전환해 봅니다"라며 엄마로서의 삶을 서서히 받아들이는 태도도 보였다.
사진=한다감 SNS
사진=한다감 SNS
한편 한다감은 1980년생으로 올해 47세다. 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼해 6년 만인 지난 9월 아들을 낳았다. 임신 당시 연예계 최고령 산모로 주목받았다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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