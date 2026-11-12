배우 한다감이 미소를 짓고 있다. / 사진=한다감 SNS

사진=한다감 SNS

배우 한다감이 출산 후 복귀한 소감을 전했다.한다감은 12일 자신의 인스타그램에 "슈돌 촬영👼🏻💚"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 한다감이 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연을 위해 방송국을 방문한 모습. 그는 "언제나 센스있는 에너지로 늘 행복을 주신다"며 제작진을 향해 감사 인사를 전했다. 또 "주원이의 사랑도 버거울 정도로 감사하다"면서 아들을 향한 제작진의 남다른 애정을 언급했다.그러면서 한다감은 "요즘 사진첩에 제 사진 보다는 주원이 사진이 가득하다"면서 "그렇게 되는 건가 보다. 오늘은 제 얼굴 찍어보고 기분 전환해 봅니다"라며 엄마로서의 삶을 서서히 받아들이는 태도도 보였다.한편 한다감은 1980년생으로 올해 47세다. 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼해 6년 만인 지난 9월 아들을 낳았다. 임신 당시 연예계 최고령 산모로 주목받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr