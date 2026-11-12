사진 = 24기 옥순 인스타그램

사진 = 24기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 24기 옥순이 늘씬한 각선미를 드러낸 근황을 털어놨다.24기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "블라우스 메탈 장식이 예뻐서 보여주려고 찍었는데 어정쩡한 사람이 되ㅐㅐㅐ ai한테 보정해달라고 했더니 얼굴 뭉개고 코트에 무늬를 자꾸 그림 무늬 그리지 말라니까 알았다고 하고 계속 그림 열받음^^ 스타킹 개말라 보임 성공"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 24기 옥순은 의류 매장 거울 앞에서 휴대전화를 들고 전신 셀카를 촬영하고 있다. 짙은 회색의 벨트 재킷에 같은 색상의 미니스커트를 매치해 허리선을 강조했으며 검은색 스타킹과 뾰족한 앞코의 하이힐로 늘씬한 다리 라인을 드러냈다. 어깨까지 내려오는 단발머리와 검은색 숄더백이 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 24기 옥순은 검은색 롱코트 안에 회색 블라우스와 짧은 하의를 입고 거울을 바라보고 있다. 목 부분에 장식이 더해진 블라우스가 눈길을 끄는 가운데, 한 손으로 옷자락을 살짝 잡은 자연스러운 포즈가 돋보인다. 무릎 아래까지 내려오는 코트 사이로 검은색 스타킹을 신은 다리가 드러나며 시크한 스타일링을 완성했다.이를 본 팬들은 "진짜이쁘다", "진짜 여신님", "너무 예뻐", "엄청 이뻐짐", "넘 예뿌다", "아름다워요 진짜" 등의 댓글을 달았다.한편 24기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로'와 '나는SOLO 그후 사랑은 계속된다' 출연 이후 인스타그램을 통해 패션과 일상 근황을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr