엔믹스 일본 데뷔 쇼케이스 / 사진=JYP엔터테인먼트

엔믹스 일본 데뷔 쇼케이스 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 엔믹스(NMIXX)가 일본 정식 데뷔를 앞두고 도쿄에서 쇼케이스를 열었다. 멤버들은 대표곡과 신곡의 일본어 버전 등 총 20곡을 선보이며 현지 팬들과 만났다.엔믹스는 지난 7~8일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 데뷔 쇼케이스 'NMIXX JAPAN DEBUT SHOWCASE "N=MIXX"'를 개최했다. 오는 12월 9일 일본 데뷔 베스트 앨범 'N=MIXX'(엔이퀄믹스)를 발매하기에 앞서 마련한 공연이다.엔믹스는 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스)로 공연을 시작했다. 이어 'O.O'(오오), 'DASH'(대시), 'KNOW ABOUT ME'(노 어바웃 미), 'Blue Valentine'(블루 밸런타인), '긴 소원 (Birthday Wish)'(버스데이 위시)의 일본어 버전을 처음 공개했다. 이 곡들은 모두 일본 데뷔 앨범에 수록된다.공연 중간에는 MC 후루야 마사유키의 진행으로 토크와 게임도 펼쳐졌다. 멤버들은 일본 데뷔 앨범을 소개하고 팬들과 이야기를 나눴다. 일본 밴드 녹황색사회(緑黄色社会)의 'Mela!'(멜라) 커버 무대도 선보였다.앙코르 무대에서는 엔믹스의 일본 데뷔를 축하하는 케이크가 깜짝 등장했다. 멤버들은 팬들과 함께 데뷔를 앞둔 소감을 나누며 공연을 마무리했다.엔믹스는 "저희의 일본 데뷔 시작을 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다. 긴장했는데 막상 무대에 서니 시간이 순식간에 지나갔다. 행복했던 이틀이었고 기쁜 추억이 생겨 미래가 더욱 기대된다. 앞으로도 자주 만나자. 여러분은 마음이 편안해지는 존재다. 사랑한다"라고 말했다.엔믹스는 오는 12월 9일 일본 데뷔 베스트 앨범 'N=MIXX'를 발매한다. 같은 달 12~13일에는 일본 나고야 아이치 쿠로코군 홀에서 쇼케이스를 열고 현지 팬들과 다시 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr