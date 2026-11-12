로제가 미국 공연 현장을 담은 브이로그를 공개했다. / 사진=로제 SNS

로제가 미국 공연 현장을 담은 브이로그를 공개했다. / 사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 로제가 미국 공연 현장을 담은 브이로그를 공개했다. 최근 '아파트(APT.)' 라이브 무대를 두고 가창력 논란이 불거진 가운데, 직접 공개한 영상에는 공연 준비 과정부터 배우 박보검과의 만남까지 담겨 눈길을 끌었다.12일 로제는 자신의 SNS에 "LACMA vlog"라는 글과 함께 미국 로스앤젤레스에서 열린 '2026 아트+필름 갈라' 참석 당시 촬영한 영상을 게재했다. 영상에는 로제가 무대에 오르기 전 리허설을 진행하는 모습부터 행사 참석 현장까지 다양한 모습이 담겼다.특히 행사에 참석한 박보검과 만나 사진을 찍는 모습이 눈길을 끌었다. 두 사람은 나란히 서서 사진을 촬영하며 반가운 만남을 가졌다. 이 밖에도 로제는 '아파트' 공연 도중 관객들에게 마이크를 건네며 호응을 유도하는 등 현장의 분위기를 달궜다.앞서 로제는 지난 7일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)에서 열린 '2026 아트+필름 갈라'에서 특별 공연을 펼쳤다. 그는 '아파트'와 '넘버 원 걸(Number One Girl)', '뉴 트릭(New Trick)'을 비롯해 미국 록밴드 더 킬러스의 '리드 마이 마인드(Read My Mind)'까지 총 4곡을 선보였다.그러나 공연 이후 온라인에서는 로제의 라이브 실력을 두고 엇갈린 반응이 나왔다. 미국 연예매체 할리우드 리포터가 SNS에 공개한 '아파트' 공연 영상이 확산하면서 일부 누리꾼들은 가창력이 기대에 미치지 못했다고 지적했다.반면 공연 당시의 편곡과 현장 음향을 고려해야 한다는 목소리도 나왔다. 미국 음악 전문매체 빌보드는 로제가 부른 '리드 마이 마인드' 무대를 두고 힘 있는 보컬과 감정 표현을 긍정적으로 평가했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr