구성환이 4대천왕으로 불렸다고 밝힌다./사진제공=MBC

구성환이 4대천왕으로 불렸다고 밝힌다./사진제공=MBC

'나 혼자 산다'를 통해 대세로 떠오른 구성환이 고등학교 시절에 ‘4대천왕’으로 불렸다고 밝힌다. 초콜릿과 러브레터를 독차지했었다는 그는 고등학교 동창회를 앞두고 리즈시절을 소환하기 위해 외모 관리에 집중한다.오는 13일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 구성환이 고등학교 동창회 모임을 준비하는 모습이 공개된다.구성환은 아침부터 주방에서 분주하게 움직인다. 딱 30주년이 된 고등학교 동창회를 앞두고 자신만의 방식으로 케이크를 준비하는 것. 그는 오븐 대신 밥솥으로 만드는 ‘구성환표 초코 브라우니’를 만든다.구성환은 고등학교 시절 키 183cm, 몸무게 78kg으로 ‘4대천왕’ 중 한 명이었다고 밝힌다. 밸런타인데이 때에는 초콜릿과 러브레터를 독차지했었다고 회상한다.외모 관리를 위해 구성환은 거울 앞에 앉아 얼굴 괄사를 하며 “작아져라! 작아져라!”라고 주문을 외우고 동창회 코디에도 신경을 쓴다. 단골 바버샵에 방문해 “제일 젊어 보여야 돼”라며 ‘브래드 피트 헤어’도 요청한다.구성환은 동창회에서 만날 친구들에게 줄 편지를 쓰다가 갑자기 자기도 모르게 울컥한 마음에 당황한다. 그는 긴장과 설렘, 기대감에 어느 때보다 상기된 모습을 보인다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr