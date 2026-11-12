배우 여진구가 카투사 복무 중 한층 늠름해진 모습으로 근황을 전했다. / 사진=SNS 갈무리

배우 여진구가 카투사 복무 중 한층 늠름해진 모습으로 근황을 전했다. / 사진=SNS 갈무리

배우 여진구가 카투사 복무 중 한층 늠름해진 모습으로 근황을 전했다. 입대 전부터 강호동 못지않은 체격으로 화제를 모았던 그는 군복 차림으로 등장해 다시 한번 눈길을 끌었다.최근 미국 판사 커스틴 브런슨은 자신의 SNS에 여진구와 함께 촬영한 사진을 게재했다. 브런슨은 경기 평택 캠프 험프리스에서 열린 제26회 한국군 영어 말하기 대회에 심사위원으로 참석했다가 여진구를 만났다고 밝혔다. 여진구는 당시 행사의 사회를 맡은 것으로 알려졌다.사진 속 여진구는 군복을 입은 채 브런슨과 나란히 서서 환하게 웃고 있다. 카메라를 향해 손가락 하트를 그리는 등 여유로운 모습도 보였다. 특히 그을린 피부와 다부진 체격이 어우러져 입대 전과는 또 다른 분위기를 자아냈다.앞서 여진구는 입대 전에도 탄탄한 체격으로 관심을 끌었다. 지난해 7월 티빙 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에서는 키 183cm, 몸무게 109kg으로 알려진 강호동 옆에 서서도 밀리지 않는 체격을 자랑했다.1997년생인 여진구는 2005년 영화 '새드 무비'로 데뷔했다. 이후 드라마 '해를 품은 달', '보고싶다', '괴물' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다. 지난해 12월 카투사에 입대해 현재 군 복무 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr