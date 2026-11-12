12일 '문무' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=KBS

12일 '문무' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=KBS

이현욱이 '문무' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

김강우가 '문무' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

장혁이 '문무' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

300억원의 제작비가 투입된 KBS 대하드라마 '문무'가 베일을 벗는다. 이현욱, 장혁, 김강우 등 화려한 배우진이 출연하는 가운데, 대규모 전쟁 장면에 인공지능(AI) 기술까지 적극 활용해 기존 사극과 차별화를 꾀했다.12일 서울 신도림동 더 링크호텔 서울에서 KBS 2TV 새 대하드라마 '문무(文武)'(이하 '문무') 제작발표회가 열렸다. 이호 CP와 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 김도현, 백성현, 최예빈가 참석했다.'문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속, 신라의 삼국통일 과정과 그 이후 당나라에 맞선 전쟁을 중심으로 문무왕 김법민을 비롯한 역사적 인물들의 선택과 갈등을 다룬다.이호 CP는 문무왕을 중심인물로 내세운 이유에 대해 "삼국통일은 많은 사람이 알고 있는 역사지만 자세히 들여다보면 미처 몰랐던 부분도 많다"고 설명했다. 이어 "연개소문, 김춘추, 의자왕 등은 잘 알려져 있지만 문무왕은 상대적으로 알려지지 않은 부분이 있다. 특히 신라가 어떻게 당나라를 물리쳤는지에 대한 이야기를 전하면 시청자들에게 의미와 감동을 줄 수 있을 것 같았다"고 말했다.이번 작품에는 약 300억원의 제작비가 투입됐다. 이에 대해 이 CP는 "기존 대하드라마보다 규모가 크다. 고구려와 백제, 신라뿐 아니라 당나라까지 등장하기 때문에 이를 제대로 구현하려면 많은 제작비가 필요했다"며 "당시의 건축물과 세트 등을 최대한 재현하고 전쟁 장면에서도 전술이 잘 보이도록 노력했다"고 밝혔다.특히 대규모 전투 장면에는 AI 기술이 적극 활용됐다고. 이 CP는 "작품에 등장하는 주요 전투는 주필산, 매소성, 기벌포 전투다. 주필산 전투에서는 기존 실사 촬영에 AI를 활용했고, 매소성 전투부터는 기술을 더욱 적극적으로 활용했다"고 말했다.역사적 고증에도 신경을 기울였다. 이 CP는 "모든 장면을 사료에 기반해 만들려고 노력했고 자문 교수들과도 여러 차례 회의를 진행했다"며 "다른 대하드라마보다 많은 자문 교수가 참여하고 있다. 고증 논란이 생기지 않도록 최선을 다하겠다"고 전했다.이현욱은 문무왕 김법민 역을 맡았다. 그는 "김법민은 처음에는 자유로운 삶을 살고 싸움을 싫어하는 인물이지만 점차 나라를 지키겠다는 결심을 하게 된다"며 "감정을 크게 표현하지 않으면서도 백성과 나라를 포용하는 모습을 어떻게 보여줄지 고민이 많았다"고 말했다.실존 인물을 연기하는 데 대한 부담감은 없었을까. 이현욱은 "김법민에 대한 자료가 많지는 않았지만 부담보다는 설렘이 컸다"며 "그가 처한 상황을 생각하면서 어떤 선택을 했을지 많이 고민했다"고 밝혔다. 이어 "KBS 대하사극이 가진 무게감도 잘 알고 있다"며 "남은 촬영을 잘 마무리해서 작품에 쏟은 노력이 시청자들에게 전달됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.아버지 김춘추 역의 김강우와는 좋은 호흡을 보여줬다. 이현욱은 "현장에서 실제로 아버지라고 부를 정도로 선배님이 많이 다독여주시고 연기를 이끌어주셨다"고 말했다. 이어 "처음에는 아버지의 정치적 성향에 불만을 품고 부정적으로 바라보지만, 점차 이해하게 되는 과정을 표현하는 데 큰 도움을 받았다. 호흡은 완벽했다"며 웃었다.김강우는 김법민의 아버지 김춘추를 연기한다. 그는 "실제로 이 땅에 살았던 인물이고 많은 분이 그의 일대기를 알고 계시기 때문에 부담이 있었다"고 털어놨다. 그러면서 "김춘추가 어떤 생각으로 당나라에 갔을지 가장 많이 고민했다. 자신의 말 한마디에 신라의 존망이 달린 상황에서 어떤 마음으로 외교에 임했을지 생각하며 연기했다"고 덧붙였다.이번 드라마는 AI 기술을 활용했다. 김강우는 "지난해 AI를 전편에 활용한 영화를 촬영한 적이 있는데, 이번 작품의 영상을 보니 그사이 기술이 더 발전한 것 같다"라며 "과거 사극을 보면서 아쉬웠던 부분들을 '문무'에서는 많이 보실 수 있을 것"이라고 자신했다.고구려의 연개소문 역을 맡은 장혁은 대규모 전투 장면에서 AI 기술을 활용하는 과정이 쉽지 않았다고 털어놨다. 장혁은 "몽골에서 촬영할 당시 말 450마리를 동원해 연설하는 장면을 찍었다. 실제 극 중에서는 15만 병력 앞에서 연설하는 상황이기 때문에 그 규모와 감정을 상상하며 연기해야 했다"고 설명했다.이어 그는 "AI가 아직 완벽하다고 생각하지는 않는다"고 말했다. 그러면서 "감정을 전달하는 부분에서는 보조적인 역할에 가깝다. 결국 배우들이 중심에서 감정을 이끌어가야 한다"며 "AI를 잘 활용하면서 그런 방향으로 장면을 만들어가고 있다"고 설명했다.장혁은 사극 연기에서 화려한 액션보다 인물의 상황과 감정이 더 중요하다고 봤다. 그는 "'추노'를 비롯해 여러 사극에 출연하면서 그 점을 많이 느꼈다"고 말했다. 이어 "이번 작품에서도 당시 인물들이 전쟁 속에서 하루하루를 어떻게 버텨냈을지 고민하며 촬영하고 있다"며 관심을 당부했다.'문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr