사진 = 33기 영숙 인스타그램

사진 = 33기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영숙이 방송 종영 후 가을 풍경 속에서 여유로운 일상을 공개했다.33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "잠깐의 탈도시💛"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영숙은 나무가 우거진 야외 테라스에서 검은색 패딩을 입고 의자에 앉아 있다. 턱선까지 내려오는 단발머리에 커다란 칼라가 돋보이는 패딩을 매치한 영숙은 양손으로 접이식 휴대전화를 얼굴 가까이 들고 카메라를 바라보고 있다. 휴대전화로 입가를 가린 채 눈을 동그랗게 뜬 모습이 귀여운 매력을 더한다.이어진 사진에서 33기 영숙은 휴대전화를 입가에 댄 채 눈웃음을 짓고 있다. 눈꼬리가 접힐 만큼 환하게 웃는 표정이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 자연스럽게 귀 뒤로 넘어간 짧은 머리와 풍성한 소매의 블랙 패딩이 어우러지며 편안한 가을 스타일링을 완성했다.이를 본 팬들은 "우와", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "예뻐", "웃는모습넘이쁘세용" 등의 댓글을 달았다.한편 33기 영숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연해 냉미녀 같은 미모를 뽐내며 영철, 영식과의 러브라인으로 관심을 모았다. 최종 선택에서는 영식의 선택을 받았으나 영숙은 선택을 포기하며 커플로 이어지지 않았다.33기 영숙은 '나는 솔로' 종영 이후 SNS를 통해 다양한 일상을 전하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr