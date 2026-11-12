'초고속 컴백' 에이티즈, 'BAD' 흥행에 입 열었다…"흔들림 없이 더 위로 'UP'" [종합]

빌보드 차트에서 좋은 성과를 거둬온 그룹 에이티즈가 더 높은 곳을 향해 나아가겠다는 포부를 밝혔다. 전작의 타이틀곡 'BAD'가 국내외에서 큰 인기를 얻은 소감도 전했다.에이티즈는 12일 오후 2시 서울 강남구에 위치한 노보텔 앰배서더에서 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part. 6'(골든 아워 파트 6) 발매 기념 기자 간담회를 열었다.이날 홍중은 컴백 소감으로 "벌써 미니 15집이다. 여전히 긴장되고 반응도 궁금하고 하는 것 같아 설렌다. 더 많은 분들이 기대해 주고 있는 것 같아 멋진 활동으로 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 이어 그는 "올해를 시작하면서 다짐한 게 '올해 꼭 3번의 컴백을 잘 해보자'였다. 타이트한 시간일 수 있지만 열심히 해 보자고 약속을 했는데, 해내서 기분이 좋다"고 했다.이번 앨범에 대해 홍중은 "8주년이 의미가 깊다. 7년 계약 이후 맞이하는 첫해고, 우리 인원이 8명이다 보니 '8'이란 숫자에 의미가 깊다. 이 시점에서 우리가 보여줄 수 있는, 우리만의 강렬한 무대가 뭘까 생각했다. 타이틀곡을 통해 에이티즈가 여전히 미래를 바라보고 있고 치열하게 나아가겠단 포부를 보여드리고자 열심히 앨범을 준비했다"고 소개했다.멤버들은 이날 전작 타이틀 곡인 'BAD'(배드)의 흥행도 언급했다. 우영은 "우리 에이티즈가 배드 앨범으로 국내에 계신 대중분들에게 사랑받게 됐다. 감사함을 느끼고 있다. 소소한 이점이 있더라. 식당 같은 곳에서 서비스를 받든지 인사를 반갑게 받든지 말이다. 그에 걸맞은 아티스트가 되기 위해 열심히 준비했다"라면서 너스레를 떨었다.'GOLDEN HOUR' 시리즈가 6까지 나오며 길어지는 데에 대해선 멤버들 사이 생각이 갈려 웃음을 자아냈다. 우영은 "슬슬 다음 시리즈로 넘어가도 되지 않을까 개인적으로 생각한다"면서 "6도 좀 길지 않나. 우리도 여기까지 올 줄 몰랐다. 내 개인적인 생각은 다음으로 가도 되지 않을까"라고 했다.홍중은 이에 화들짝 놀라며 "다음으로 넘어가도 좋겠지만 이 시리즈가 끝나지 않았으면 좋겠다는 생각도 든다"고 입을 열었다. 그는 "어떤 앨범이 나오든 우리의 행보에 고저가 생기는 건 아니니까 말이다. 우리에게 중요한 건 메시지다. 다음 우리가 보여줄 메시지가 생기면 다음 시리즈로 넘어갈 용기가 생기지 않을까"라고 덧붙였다.홍중은 그러면서 "이걸('GOLDEN HOUR' 시리즈) 시작하면서 다양한 음악을 시도하고 그동안 에이티즈의 정형적 이미지에서 벗어나게 된 것 같다. 국내 대중들이 아실 만한 곡도 나오고 했으니 말이다"라고 지난 활동을 돌이켰다.그러자 산은 "요즘 꿈같은 나날을 보내고 있다"면서 "예전엔 저희가 어떤 예능 촬영이나 인터뷰 현장을 가면, 에이티즈가 해외에서 얼마나 잘된 그룹인가에 대해 설명할 일이 많았는데 이제 우리를 먼저 알아봐주시고 사랑해주셔서 꿈같은 나날을 보내고 있다. 그렇게 사랑해 주시는 만큼 거기에 걸맞은 사람이 돼야 한다고 생각해서 혼신의 힘을 다해 준비했다"면서 감사한 마음을 전했다.향후 빌보드 등 글로벌 차트 성적에 대한 기대가 있느냐는 기자의 질문에 홍중은 "글로벌한 성과를 많이 보여드릴 수 있어 감사하다. 에이티즈가 전부터 계속 조금씩 수치가 우상향하면서 그려온 팀이라고 생각한다. 기대감이 없을 수 없고 제목이 'UP'인 만큼 더 올라가면 좋겠다는 마음은 당연히 있다"고 고백했다.홍중은 "'UP'을 통해 우린 계속 꾸준히 우리답게 우릴 보여드리고자 한다. 전작, 전전작의 성공과 흐름에 개의치 않으려 한다. 흔들리지 않는 모습을 보여 드리는 게 참 중요하다고 생각한다. 성공에 집착하지 않고 음악, 퍼포먼스 두 가지에 집중하면서 다음을 바라보고 있는 모습을 앨범에 담았다"고 설명했다.이에 성화는 "우리가 하는 일은 영상에 남지 않냐. 늘 최선을 다하고 싶다. 멋진 무대를 남기고 싶다"라고 거들었다.'중소돌의 기적'이라고 불리는 에이티즈 멤버들은 후배 중소 기획사 소속 아티스트들을 향한 응원도 건넸다. 우영은 "각 그룹, 각 사람마다의 속도는 다르다고 생각한다. 좋아하는 말이 '서두르지 말되 포기하지 말자'다. 포기하지 않고 계속 노력하면 저는 해낼 수 있다고 믿고 살아왔다. 그리고 멤버들도 그리 해서 잘 해냈으니 중소돌 분들 화이팅이다. 우리도 했으니 누구든 할 수 있고 뭐든 할 수 있다"면서 두 손을 불끈 쥐었다.'GOLDEN HOUR : Part. 6'는 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part. 5' 이후 5개월 만에 발표하는 앨범이다. 에이티즈가 그동안 구축해 온 음악적 정체성과 세계관을 담았다. 이 앨범에는 타이틀곡 'UP'을 비롯해 총 5곡이 수록됐다. 'UP'은 현재에 안주하지 않고 더 높은 곳으로 나아가겠다는 의지를 표현한 곡이다. 작사에는 멤버 홍중과 민기가 참여했다.한편, 에이티즈의 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part. 6'은 오는 13일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr