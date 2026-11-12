여행 크리에이터 곽튜브(곽준빈)가 학창 시절 학교폭력 피해로 자퇴한 뒤에도 가해자의 협박에 시달렸다고 고백했다./ 사진=텐아시아 DB

여행 크리에이터 곽튜브(곽준빈)가 학창 시절 학교폭력 피해로 자퇴한 뒤에도 가해자의 협박에 시달렸다고 고백했다./ 사진=EBS

여행 크리에이터 곽튜브(곽준빈)가 학창 시절 학교폭력 피해로 자퇴한 뒤에도 가해자의 협박에 시달렸다고 고백했다.오는 13일 오후 5시 공개되는 EBS 인터뷰 콘텐츠 '블랭크(BLANK)'에서는 곽준빈이 학교를 그만둔 열아홉 살 청소년 이유원과 만나 서로의 경험을 나눈다.이날 두 사람은 '학교 밖으로 나오던 날 가장 먼저 든 생각'이라는 질문을 받는다. 곽준빈은 '해방'이라고 답한 반면, 이유원은 '빼앗긴 내 인생의 골든타임'이라고 적는다.이유원은 학교에서 반복적인 폭력을 당했으며 머리에 에너지음료를 뒤집어쓰는 일까지 겪었다고 털어놓는다. 학교 안에서 문제를 해결하기도 어려웠다는 설명이다. 비슷한 경험이 있는 곽준빈은 자신의 학창 시절을 떠올린다. 그는 초등학교 6학년 때부터 고등학교 시절까지 괴롭힘을 당했지만, 부모님에게조차 피해 사실을 알리지 못했다고 밝힌다.학교를 떠난다고 괴롭힘이 끝난 것도 아니었다. 곽준빈은 자퇴 이후에도 "찾아서 죽여버리겠다"는 협박을 받았다고 고백한다. 가해자가 실제로 찾아올 수 있다는 두려움 때문에 약 4개월 동안 집 밖으로 나가지 못했다고 한다.검정고시를 준비하는 과정에서도 어려움을 겪었다. 학원에 등록했지만 교실에 앉아 있는 학생들이 과거 자신을 괴롭혔던 가해자들과 닮아 보여 불안감을 느꼈던 것. 결국 보름 만에 학원을 그만뒀지만, 검정고시에는 응시해 평균 86점을 받았다. 이유원 역시 독학으로 검정고시에 합격해 평균 96점을 받았다고 밝힌다.두 사람은 힘든 시기를 버티게 해준 원동력에 대해서도 이야기한다. 이유원은 바흐의 음악과 일기에서 위로를 얻었다고 말한다. 반면 곽준빈은 자신을 괴롭혔던 사람들보다 성공하고 싶다는 '복수심'이 삶을 움직인 힘이었다고 털어놓는다.곽준빈은 방송 신인상을 받았던 당시를 떠올리며 수상 소감에서 자신을 괴롭혔던 가해자 네 명의 이름을 공개할 생각까지 했다고 고백한다. 그러나 막상 무대에 오르자 가해자들보다 자신을 도와준 사람들에게 먼저 감사한 마음이 들었다고 전한다.이날 곽준빈은 가수를 꿈꾸는 이유원의 노래를 직접 듣고 조언도 건넨다. 여러 차례 오디션에 도전했던 이유원에게 자신의 취업 면접 경험을 들려주며 계속 도전할 것을 응원한다.또한 이유원이 뷰티와 콘텐츠 제작에 관심이 있다고 밝히자, 향후 유튜브 채널을 개설하면 직접 출연하고 메이크업도 받아보겠다고 약속한다. 두 사람은 촬영을 마친 뒤 실제로 연락처를 교환한다.한편 '블랭크'는 학교 밖 청소년과 비슷한 경험을 가진 선배가 만나 삶과 선택에 관해 이야기를 나누는 EBS 인터뷰 시리즈다. 곽준빈 편은 오는 13일 오후 5시 유튜브 'EBSCulture' 채널과 학교 밖 청소년 전용 플랫폼 'YOUTH CAMPUS'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr