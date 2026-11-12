방송인 조세호가 유튜브 활동을 새롭게 시작한다. / 사진=조세호 SNS

조직폭력배와의 친분 의혹으로 여러 프로그램에서 하차했던 방송인 조세호가 유튜브 콘텐츠의 첫 촬영을 마친 소감을 전했다.조세호는 12일 자신의 SNS에 여러 장의 사진과 함께 글을 올렸다. 그는 "'모르는데 어떻게 가요?' 1화 촬영을 잘하고 왔다. 너무나 많은 분들이 사연을 보내주셨다"며 "사연 보내주신 모든 분들에게 감사 인사를 전한다"고 밝혔다.공개된 사진에는 촬영을 마친 조세호의 모습이 담겼다. 그는 정장 위에 두꺼운 패딩을 걸치고 양손에 검은색 가방과 쇼핑백을 들고 있다.조세호는 지난 5일 기존 유튜브 채널 '세호가중계'를 '모르는데 어떻게 가요'로 개편하고 새 콘텐츠를 선보였다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 초창기 제작진인 김민석 PD, 박근형 PD와 다시 손잡은 프로그램으로 시청자들의 사연을 받아 각종 행사와 모임에 직접 참석하는 형식이다.채널명은 조세호의 '프로불참러' 별명에서 따왔다. 과거 안재욱의 결혼식에 참석하지 않은 이유를 묻는 질문에 "모르는데 어떻게 가요?"라고 답한 것이 화제가 되면서 붙은 별명이다.한편 조세호는 지난해 9세 연하의 비연예인 여성과 결혼했다. 이후 같은 해 12월 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹에 휩싸였으나 이를 부인했다. 논란 이후 KBS2 '1박 2일'과 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 하차했으며 현재 출연 중인 넷플릭스 예능 '도라이버'는 오는 21일 종영한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr